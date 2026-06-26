Ebola stigla u Francusku: Er Frans hitno obustavio letove

Autor:ATV redakcija
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Avio-kompanija Er Frans saopštila je danas da je privremeno obustavila letove između Pariza i glavnog grada Konga, Kinšase, nakon što je u utorak potvrđeno da je ljekar koji je putovao na toj ruti obolio od virusa ebole.
Kompanija ističe da su letovi između Pariza i Kinšase privremeno obustavljeni do 27. juna, prenio je Figaro. "U koordinaciji sa lokalnim vlastima, planirani su pojačani zdravstveni pregledi prije ukrcavanja na aerodromu Kinšasa", navodi se u saopštenju.
Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su u srijedu prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod ljekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.
Francusko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smješten u specijalizovanu ustanovu i da je stavljen u izolaciju, a nadležne službe su pokrenule identifikaciju i praćenje osoba koje su bile u kontaktu sa njim. Vlasti su navele da je rizik za opštu populaciju u Francuskoj i Evropi "nizak".
Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 1.155, uključujući 304 smrtna slučaja, saopštile su danas vlasti.
(B92)
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