Ovo je Srbin Mirko (49), koga je Hrvat ubio u Beču poslije svađe o ratu

Hrvat (57) ubio je 29. novembra prošle godine u Beču svog poznanika Srbina Mirka Vereša (49) zbog svađe oko rata u Hrvatskoj.

"Kad god bi popio, uvijek bi se povela priča o Srbiji i Hrvatskoj"", posvjedočila je svjedokinja na sudu u Beču.

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Optuženi Hrvat je sada osuđen na dvanaest godina zatvora, ali ne za ubistvo, piše austrijski Krone Zeitung.

Svađa zbog rata

Sve je počelo kao druženje u malom stanu u bečkoj četvrti Leopoldstadt, gdje su 57-godišnji optuženik i kasnija žrtva bili gosti kod zajedničke prijateljice.

Međutim, kako je veče odmicalo, uz alkohol su se strasti uzburkale oko bolne teme rata u Hrvatskoj.

Optuženi Hrvat, po struci bravar i učesnik rata, sukobio se s Verešom, čija je porodica iz Subotice, ali je pripadala hrvatsko-bošnjačkoj manjini.

Gazdarica stana je Srpkinja.

Ubod nožem pravo u srce

"Svi su bili veoma pijani", objasnio je na sudu advokat Zaid Rauf.

"Svađa je išla u svim smjerovima, svo troje je učestvovalo. Situacija je eskalirala."

Prema iskazima, u jednom je trenutku izbila i tuča između žrtve i domaćice.

"Tada je mom klijentu pao mrak na oči. Otišao je do kuhinje, zgrabio nož i ubo", rekao je advokat Rauf.

Državna tužiteljka istakla je da je ubod u leđa bio toliko snažan da je oštrica duga 25 centimetara prodrla sve do srca, usmrtivši muškarca na mjestu.

"Znam da sam ubio čovjeka. Zaista mi je žao što je mrtav", izjavio je optuženi Hrvat pred sudom.

Na pitanje predsjednice sudskog vijeća šta se događa kad se neko bude tako uboden u leđa, odgovorio je: "Možda povrede? Htio sam samo da ga povrijedim. Uzeo sam nož iz fioke i ubo ga. To je to."

Osuđen na 12 godina zatvora

Jedina svjedokinja zločina, vidno potresena, izjavila je: "Ni danas ne mogu da shvatim zašto je moralo doći do takve svađe."

Potvrdila je da 57-godišnjak, koji do sada nije imao krivična djela, nikada prije nije bio nasilan, ali da su alkohol i priče o ratu bile opasna kombinacija.

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"Kad god bi popio, uvijek bi se povela priča o Srbiji i Hrvatskoj", ponovila je svjedokinja.

Porota je na kraju proglasila Hrvata krivim, ali ne za ubistvo, kako je tražila optužba.

Djelo je prekvalifikovano u namjerno nanošenje teške tjelesne povrede sa smrtnim posljedicama, prenosi Index.hr.

Osuđen je na dvanaest godina zatvora, a presuda još nije pravosnažna.