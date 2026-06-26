Snažan zemljotres pogodio Nikaragvu

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5,3 stepeni po Rihterovoj skalira zabilježen je u petak, 26. juna 2026. godine u 13,57 časova, na području Nikaragve.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 12.0637 i dužine -86.4327 zapadno od Managve. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 112 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.