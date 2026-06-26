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Snažan zemljotres pogodio Nikaragvu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 15:29

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5,3 stepeni po Rihterovoj skalira zabilježen je u petak, 26. juna 2026. godine u 13,57 časova, na području Nikaragve.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 12.0637 i dužine -86.4327 zapadno od Managve.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 112 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

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Zemljotres

Nikaragva

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