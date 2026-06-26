Raste broj žrtava zemljotresa u Veneciji

Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, saopštila je vršilac dužnosti predsjednika te zemlje Delsi Rodrigez.

Ovaj broj predstavlja značajan porast u odnosu na juče potvrđenih 235 žrtava. Delsi Rodrigez izjavila je da je u zemljotresima, koji su pogodili zemlju tokom noći između srijede i četvrtka, povrijeđeno još 2.980 ljudi.

"Spasićemo ljude koji su ostali zarobljeni", rekla je ona i dodala:

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"Neumorno radimo na tom zadatku", prenijeli su mediji.

Podsjećamo, poslije razornih potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali nestalo je nešto više od 50.000 ljudi, zbog čega se veruje da broj žrtava nije konačan. Broj nestalih se zasniva na informacijama na sajtu za prijavu nestalih lica, koji omogućuje ljudima da podijele podatke i lokaciju svojih najbližih u nadi da će tako pomoći operacijama potrage i spasavanja širom zemlje.

(Telegraf.rs)