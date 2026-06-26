Logo

Raste broj žrtava zemljotresa u Veneciji

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 14:52

Komentari:

0
Расте број жртава земљотреса у Венецији
Foto: Tanjug/AP/Javier Campos

Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, saopštila je vršilac dužnosti predsjednika te zemlje Delsi Rodrigez.

Ovaj broj predstavlja značajan porast u odnosu na juče potvrđenih 235 žrtava. Delsi Rodrigez izjavila je da je u zemljotresima, koji su pogodili zemlju tokom noći između srijede i četvrtka, povrijeđeno još 2.980 ljudi.

"Spasićemo ljude koji su ostali zarobljeni", rekla je ona i dodala:

Велика Британија врућина

Svijet

Na trotoaru izmjereno 57 stepeni: Dijelove Britanije pogodilo jako nevrijeme nakon vrelog dana

"Neumorno radimo na tom zadatku", prenijeli su mediji.

Podsjećamo, poslije razornih potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali nestalo je nešto više od 50.000 ljudi, zbog čega se veruje da broj žrtava nije konačan. Broj nestalih se zasniva na informacijama na sajtu za prijavu nestalih lica, koji omogućuje ljudima da podijele podatke i lokaciju svojih najbližih u nadi da će tako pomoći operacijama potrage i spasavanja širom zemlje.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Venecuela

zemljotres u Venecueli

preminuli

Komentari (0)

Pročitajte više

Зашто је Европу похарао незапамћени топлотни талас? Стручњаци открили

Svijet

Zašto je Evropu poharao nezapamćeni toplotni talas? Stručnjaci otkrili

3 h

0
врућина висока температура

Društvo

Upaljen narandžasti alarm: Stižu "paklene" vrućine, jedno je posebno prijetnja za zdravlje

3 h

0
Град Бањалука

Banja Luka

Zabrinjavajući trend mladih Banjalučana

3 h

0
Нова Жељезара Зеница

Hronika

Počeo uviđaj nakon eksplozije u pogonu Željezare Zenica

3 h

0

Više iz rubrike

На тротоару измјерено 57 степени: Дијелове Британије погодило јако невријеме након врелог дана

Svijet

Na trotoaru izmjereno 57 stepeni: Dijelove Britanije pogodilo jako nevrijeme nakon vrelog dana

2 h

0
Зашто је Европу похарао незапамћени топлотни талас? Стручњаци открили

Svijet

Zašto je Evropu poharao nezapamćeni toplotni talas? Stručnjaci otkrili

3 h

0
Нагло порастао број жртава утапања усљед топлотног таласа у Француској

Svijet

Naglo porastao broj žrtava utapanja usljed toplotnog talasa u Francuskoj

4 h

0
Вода

Svijet

Naplaćuju vodu sa česme, cijena je van svake pameti

5 h

0

  • Najnovije

17

25

Italija: Bivši direktor željeznice u zatvoru zbog pogibije 32 osobe

17

25

Ko je uhapšeni Škaljarac? Saradnik ubijenog Alana Kožara

17

10

Centar dana, 26.06.2026.

17

09

"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Urnebesan razgovor Sabalenke i Đokovića

17

02

Smijemo se već 15 miliona godina: Da li je ovo tajna ljudskog govora?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima