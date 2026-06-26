Upaljen narandžasti alarm: Stižu "paklene" vrućine, jedno je posebno prijetnja za zdravlje

Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje ekstremni toplotni talas koji se preko zapadne Evrope premješta ka istoku.

Federalni hidrometeorološki zavod već je izdao narandžasto upozorenje za područje cijele zemlje, a meteorolog Nedim Sladić upozorava da će temperature biti i do pet stepeni više od višegodišnjeg prosjeka.

Vikend: Temperature u većem dijelu zemlje kretaće se između 33 i 39 stepeni.

Slijedi dodatni skok, na sjeveru i jugu BiH živa u termometru dostići će i do 41 stepen.

Ispunjeni su svi klimatološki kriterijumi, jer će ekstremne temperature trajati najmanje pet dana u kontinuitetu.

Vlažnost vazduha kao dodatni teret za organizam

Glavni problem tokom ovog talasa neće biti samo visoka temperatura, već i izuzetno visoka vlažnost vazduha.

"Tačka rosišta kretaće se između 15 i 20 stepeni, što znači da će se organizam mnogo teže prirodno hladiti, pa će toplotni stres za stanovništvo biti izuzetno visok", objašnjava Sladić.

Iako se ne očekuje rušenje apsolutnih temperaturnih rekorda (kakvi se trenutno bilježe u Velikoj Britaniji), ovo ljeto će donijeti znatno veći broj vrelih dana od prosjeka.

Umjesto klimatskog prosjeka od 29 vrelih dana godišnje, ove godine se očekuje više od 40 dana sa temperaturama iznad 30 stepeni.

Jadransko more je trenutno čak 4 do 5 stepeni toplije od prosjeka za period 1991–2020. To sprečava adekvatno noćno hlađenje u obalnim i suženim područjima i dodatno pumpa vlagu u vazduh.

Oprez: Nakon vrućina prijete nepogode

Ovakav tip ekstremnog vremena donosi i dodatne rizike. Toplotne talase će povremeno prekidati nagli prodori hladnijeg vazduha, što u kombinaciji sa pregrijanom podlogom predstavlja idealan recept za snažne grmljavinske nepogode i pojavu grada.

Rizik od novih toplotnih talasa i ekstremnih temperatura pratiće Bosnu i Hercegovinu tokom gotovo cijelog ljeta.