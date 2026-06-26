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Luka Modrić zaplakao pred odlučujući meč Hrvatske

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 13:53

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Лука Модрић, хрватски фудбалер
Foto: Chris Young/The Canadian Press via AP/Tanjug

Najbolji fudbaler sa ovih prostora godinama unazad, Luka Modrić, proslavio je 200. nastup za reprezentaciju Hrvatske na posebnoj večeri u Aleksandriji, pred duel posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Gane. U njemu susjed ima imperativ pobjede ili remija, a u suprotnom bi moglo da se desi da ispadne.

Iskusni vezista je pomogao svojoj ekipi da savlada Panamu minimalnim rezultatom u drugoj rundi, te je tom prilikom obilježio jubilej. Tom prilikom je pušten i video-snimak, koji su sastavili njegovi bivši saborci u opremi Hrvatske.

U njemu su poruku Luki Modriću poslali sadašnji saigrači, selektor Zlatko Dalić, Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Aljoša Asanović, Ivan Rakitić, Domagoj Vida i drugi, odnosno supruga, d‌jeca, roditelji, sestre...

Tom prilikom Modrić nije mogao da se suzdrži i zaplakao je, a zajedno sa njim to je učinio i Dalić.

"Prije svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi uljepšali 200. nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu nevjerovatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svjetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svijetu. To je uistinu posebno", rekao je Modrić.

Te je dodao.

"Čeka nas još jedna utakmica u grupi, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Imamo kvalitet, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, nevjerovatno je sve ovo što sam doživio i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno", poručio je Luka Modrić prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Luka Modrić

Hrvatska

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

reprezentacija Hrvatske

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