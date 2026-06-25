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Na utakmici BiH navijaču oteli zastavu Srbije

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 22:01

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На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије
Foto: Printscreen/X

Na utakmici BiH i Katara, bh. navijači su od prisutnog navijača oteli zastavu Srbije.

Muškarac je nosio dres BiH, a oko pojasa mu je bila omotana zastava Srbije. To se nije svidjelo prisutnima koji su mu zastavu oteli na silu, a pojedinci su smirivali strasti da ne bi eskalirale u veći incident.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Navijači

zastava

Bosna i Hercegovina

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (1)
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