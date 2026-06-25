Na utakmici BiH navijaču oteli zastavu Srbije

Autor:ATV redakcija
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Na utakmici BiH i Katara, bh. navijači su od prisutnog navijača oteli zastavu Srbije.
Muškarac je nosio dres BiH, a oko pojasa mu je bila omotana zastava Srbije. To se nije svidjelo prisutnima koji su mu zastavu oteli na silu, a pojedinci su smirivali strasti da ne bi eskalirale u veći incident.
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