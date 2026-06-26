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Na trotoaru izmjereno 57 stepeni: Dijelove Britanije pogodilo jako nevrijeme nakon vrelog dana

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ATV redakcija
26.06.2026 14:29

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На тротоару измјерено 57 степени: Дијелове Британије погодило јако невријеме након врелог дана
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Dijelove Velike Britanije pogodilo je jako nevrijeme praćeno grmljavinom, dok su na snazi žuta upozorenja zbog novih oluja u Škotskoj.

Britanske meteorološke službe upozorile su javnost na mogućnost lokalnih poplava i poremećaja u saobraćaju, prenosi Bi-Bi-Si. London i jugoistok Engleske se suočavaju sa ekstremnim toplotnim talasom, gdje crveno upozorenje ostaje na snazi do večeras.

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Prema pisanju Bi-Bi-Si-a, temperatura površine trotoara u pojedinim dijelovima Londona dostigla je 57 stepeni Celzijusa. Londonska služba hitne pomoći saopštila je da je broj poziva na broj 999 tokom toplotnog talasa povećan za 50 odsto.

Temperatura vazduha na aerodromu Hitrou dostigla je 30,5 stepeni Celzijusa već do 9.00 časova po lokalnom vremenu, dok meteorolozi očekuju da će najviše dnevne temperature u istočnoj i jugoistočnoj Engleskoj tokom popodneva iznositi između 35 i 37 stepeni Celzijusa.

(Tanjug)

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Velika Britanija

vrućina

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

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