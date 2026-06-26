Naglo porastao broj žrtava utapanja usljed toplotnog talasa u Francuskoj

Broj poginulih u utapanjima od početka toplotnog talasa u Francuskoj porastao je na 55, izjavila je francuska ministarka sporta i omladine Marina Ferari i upozorila da bi taj broj mogao da poraste.

"Sinoć je bilo 55 utapanja, ali se plašimo da bi situacija mogla da se pogorša", rekla je Ferari za Frans enfo.

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Prema njenim riječima, oko 65 odsto utapanja dogodilo se na neovlaštenim kupalištima i onima koja nisu pod nadzorom, zbog čega je pozvala građane na dodatni oprez tokom visokih temperatura, prenio je Figaro. Troje male djece preminulo od posljedica vrućine u automobilima.

Kako je ranije objavljeno, čak 61 francuski departman i dalje je pod crvenim stepenom upozorenja.

Podaci francuske službe za javno zdravlje pokazuju da je tokom ljeta 2025. godine u zemlji zabilježeno 409 smrtnih slučajeva usljed utapanja, što je 16 odsto više nego godinu ranije. Među stradalima je bilo je 57 djece i tinejdžera.

Francuske vlasti upozoravaju da visoke temperature podstiču veći broj ljudi da spas od vrućine potraže u rijekama, jezerima i drugim mjestima koja često nisu obezbijeđena spasiocima, što povećava rizik od nesreća.

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Zabrana konzumacije alkohola na javnim površinama počinje danas u podne i trajaće do subote u 7 sati ujutro, a ista mjera ponovno će biti na snazi od subote u podne do nedjelje u 7 sati. Zabrana se ne odnosi na ugostiteljske objekte s terasama.

Temperature u Parizu su dostigle junski rekord od 40,9 stepeni Celzijusa.

(Telegraf.rs)