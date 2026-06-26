Počeo uviđaj nakon eksplozije u pogonu Željezare Zenica

Autor:ATV redakcija
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Policija je započela uviđaj nakon eksplozije gasa u pogonu Nove Željezare Zenica, u kojoj su povrijeđena tri radnika, budući da iz bezbjednosnih razloga to do sada nije bilo moguće, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu kažu da je povrijeđeni radnik i dalje u teškom stanju, da ima povredu kičme i velike opekotine, ali je svjestan i komunikativan, prenose federalni mediji.
U pogonu Željezare Zenica juče poslije podne došlo je do eksplozije gasa u kojoj je jedan radnik teško povrijeđen, a dva lakše.
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Još nije poznat uzrok nesreće koja se dogodila u krugu fabrike tokom pretakanja gasa iz cisterne.
Prema informacijama Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, lakše su povrijeđena lica M.M. iz Prijedora i N.A. iz Zenice, dok je teško povrijeđeni radnik iz Begovog Hana prebačen u Klinički centar u Sarajevu.
(SRNA)
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