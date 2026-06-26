Sudarili se kamion i automobil: Dvije osobe povrijeđene

Na magistralnom putu Mostar – Stolac, na lokalitetu Kvanj kod Bune, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali teretno vozilo – tegljač MAN i privatni automobil marke.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za Hercegovina.info potvrđeno je kako su u nesreći povrijeđene dvije osobe.

Prema prvim informacijama, iz zasad neutvrđenih razloga vozač privatnog automobila Folksvagen prešao je u suprotnu saobraćajnu traku te se direktno sudario s nadolazećim teretnim vozilom.

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Nakon silovitog udara privatni automobil odbačen je uz ivicu ceste, a na oba vozila nastala je značajna materijalna šteta.

Saobraćaj se na ovom dijelu ceste trenutno odvija otežano, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više informacija o okolnostima ove saobraćajne nesreće.