Višestruko osuđivan: Uhapšen Prijedorčanin

Autor:ATV redakcija
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Višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela, D.V. iz Prijedora, uhapšen je nakon što je za njim izdato više sudskih naredbi, a koji je bio nedostupan pravosudnim organima.
Kao je saopšteno, Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Prijedor su juče, 25. juna 2026. godine, realizovali akciju u kojoj je istog dana oko šest časova, na šumskom putu u mjestu Ljeskare uhapšen D.V.
Patrola policijskih službenika Okružnog centra Sudske policije Prijedor postupala je po naredbama Osnovnog suda Prijedor kojima se naređuje privođenje kažnjenog, odnosno optuženog, u KPZ Banja Luka.
"Prilikom hapšenja, nije pružao otpor. Odveden je u KPZ Banja Luka i predat na dalje postupanje", naveli su iz sudske policije.
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Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je Danijel V. (29) koji u registru ima više od 50.000 KM kazni.
Osuđivan je i privođen zbog raznih krivičnih djela, a jedno od njih je i prevoz migranata u Hrvatskoj.
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