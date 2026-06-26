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Пресрео двојицу младића, па пуцао из пиштоља: Једном од њих ставио оружје под браду

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:48

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У ноћи са сриједе на четвртак у Маглају се десила пуцњава у којој, срећом, није било повријеђених особа.

Ипак, због ње је једно лице лишено слободе.

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Наиме, Полицијској станици Маглај је око поноћи пријављено да је у мјесту Копице лице С.С. (28) пресрело лица К.А. (22) и малољетника (17), обојица из Маглаја, након чега је испалио неколико хитаца из пиштоља.

Након што је пуцао, С.С. је пиштољ ставио под браду лицу К.А.

Због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело “Угрожавање сигурности” лице С.С. је лишено слободе и задржано у просторијама за задржавање гдје је над истим заведена криминалистичка обрада, те је од истог привремено одузет један гасни пиштољ.

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Извршен је увиђај од стране службеника Полицијске станице Маглај који настављају активности на документовању кривичног дјела “Угрожавање сигурности”.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Маглај

Пуцњава

хапшење

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