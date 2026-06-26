Избио пожар у фабрици намјештаја, настала велика материјална штета

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У Живиницама је синоћ дошло до избијања пожара у фабрици намјештаја Truma Company, а на лицу мјеста се налазе полицијски службеници који обезбјеђују мјесто догађаја.

Срећом, није било повријеђених особа, али је настала велика материјална штета. Више детаља биће познато касније. (Аваз)

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