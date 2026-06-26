Наређена хитна евакуација преко два милиона људи: Јапан на удару стравичних олуја

Аутор:АТВ редакција
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Обилне кише наставиле су да падају широм јужног Јапана у петак, док се двије тропске олује приближавају, а сезонски кишни фронт и даље задржава над земљом.
Прогнозира се да ће се падавине појачати у западним и источним дијеловима Јапана до недјеље, јер би двије олује, Мекхала и Хигос, могле да стигну до копна у суботу.
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Јаке кише могле би да утичу на саобраћај широм земље током викенда, а Жељезница централног Јапана саопштила је да би на линији Токаидо- Шинкансен могло да буде кашњења или би могла да буде обустављена у суботу.
Жељезница источног Јапана издала је упозорења да би могло да дође до кашњења на редовним жељезничким линијама у суботу и недјељу.
Сезонски кишни фронт се у петак задржао над копненим дијелом Јапана, а град Асо у префектури Кумамото био је најтеже погођен, након што је забиљежио укупно 167,5 милиметара кише током 12 сати падања до 11 часова.
Маибара у префектури Шига имала је 144 мм у приближно истом периоду, што представља најјаче падавине у јуну откако се води евиденција у том граду.
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Јапанска метеоролошка агенција издала је своје друго највише упозорење (ниво 4) због могућих клизишта у префектурама Јамагучи, Фукуока и Оита, позивајући становнике да буду у приправности.
Авио-компаније "All Nippon Airways" и "Јапан Аирлинес" отказале су летове који полазе или слијећу на аеродроме широм земље, од Окинаве и региона Кјушу до области Тохоку.
Киша је утицала и на производњу у Тојоти и Нисану, који су привремено обуставили производне линије у фабрикама у префектури Фукуока између четвртка поподне и петка.
Регион Токаи очекује до 300 мм кише за 24 сата до суботе у подне, док се у регионима Кинки и Шикоку прогнозира до 200 мм. Агенција предвиђа 150 мм у региону Канто у истом периоду, и још 150 мм до недјеље у подне.
Олуја Мекхала у петак поподне налазила се на око 200 километара западо-југозападно од Амами острва, крећући се брзином од 15 км/х, док се Хигос креће ка сјеверу из правца јужног Јапана.
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Како се двије тропске олује приближавају једна другој и копненом дијелу Јапана, може доћи до атмосферског феномена познатог као Фуџивара ефекат, у којем се олује могу раздвојити, кретати једна за другом или се чак спојити у једну, што додатно отежава прогнозу наредних дана.
Власти су упозориле на опасност од клизишта, поплава и набујалих ријека па су наредиле евакуацију 2,2 милиона људи.
Јапан је већ отказао више од 200 летова, десетине жељезничких линија обуставило је саобраћај, а многи аутопутеви су затворени, саопштило је министарство саобраћаја.
(Курир)
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