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Preminuo bliski saradnik Vladimira Putina

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 15:05

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Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Bivši ruski ministar odbrane i specijalni izaslanik ruskog predsjednika Sergej Ivanov preminuo je u 74. godini, saopštila je uprava regionalne košarkaške VTB junajted lige, čiji je on bio počasni predsjednik.

Uprava je u objavi na "Telegramu" uputila iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama Sergeja Ivanova.

Naime, Ivanov je bio na funkciji ministra odbrane od 2001. do 2007. godine, a na funkciji specijalnog izaslanika od 2016. do 2026. godine.

Nakon toga obavljao je dužnost prvog zamjenika predsjednika Vlade i zamjenika premijera od 2007. do 2011. godine.

Potom je prešao u administraciju predsjednika Rusije, kojom je rukovodio od 2011. do 2016. godine.

Od 2016. do 2026. godine bio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za zaštitu životne sredine, ekologiju i saobraćaj.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Sergej Ivanov

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