Ljekari UKC-a i piloti MUP-a ponovo heroji: Vrhunskom reakcijom spašen život dječaka

Ovaj put, život osmogodišnjeg djeteta spašen je pravovremenom reakcijom i koordinacijom medicinskih profesionalaca u Klinici za dječije bolesti UKC-a, pilota MUP-a i ljekara prim. dr Ivana Vukašinovića iz Centra za radiologiju iz Kliničkog centra Srbije.

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Iz najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj pojasnili su da je dijagnostikom koja se obavila u UKC-u utvrđeno da je kod dječaka došlo do začepljenja bazilarne arterije, jednog od ključnih krvnih sudova koji snabdijeva zadnje dijelove mozga.

"Riječ je o izuzetno teškom i kompleksnom stanju koje zahtijeva hitnu reakciju i primjenu najsloženijih metoda liječenja i interventne radiologije. Intervencija je spadala u red najkompleksnijih i najzahtjevnijih procedura u oblasti neurologije i interventne radiologije. Zahvaljujući brzoj reakciji zdravstvenih radnika, organizovanom helikopterskom transportu, kao i stručnosti i izuzetnim manuelnim vještinama prim. dr Ivana Vukašinovića, intervencija je uspješno izvedena u Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, te je dječaku spašen život", naglasili su iz UKC-a Srpske.

Doktor odustao od puta u Njujork da bi spasio dječaka

Istakli su da je ovaj slučaj još jedna potvrda koliko su pravovremena dijagnostika, brza reakcija, dobra organizacija zdravstvenog sistema i vrhunska stručnost medicinskog osoblja od presudnog značaja u liječenju najtežih i najkompleksnijih stanja.

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Posebno su se zahvalili doktoru Vukašinoviću, koji je pokazao koliki je čovjek.

"Posebno je važno istaći postupak dr Ivana Vukašinovića koji je saznavši za teško stanje dječaka, odustao od svog puta i vratio se sa aerodroma kako bi lično učestvovao u hitnoj intervenciji i spasio život djeteta. Njegov postupak predstavlja primjer izuzetne profesionalne odgovornosti, empatije i spremnosti da se u najtežem trenutku stavi na raspolaganje pacijentu. Upravo zahvaljujući njegovoj stručnosti, iskustvu i izuzetnim manuelnim vještinama, kao i pravovremenoj reakciji kompletnog medicinskog tima, intervencija je uspješno izvedena i dječaku je spašen život", kažu u UKC-u.

Uspješan ishod ovog slučaja predstavlja značajan primjer stručnosti i posvećenosti zdravstvenih radnika, ali i potvrdu značaja savremene dijagnostike, interventnih procedura i međusobne koordinacije svih službi uključenih u liječenje pacijenta.

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"Kao ljekaru i kao čovjeku ovaj slučaj će mi dugo ostati u sjećanju. Od prvog trenutka bilo nam je jasno da se radi o izuzetno ozbiljnom stanju i da dječaku moramo obezbijediti najbržu moguću dijagnostiku i liječenje. U tim trenucima nema prostora za čekanje, te postoji samo jedan cilj, a to je spasiti život djeteta. Posebno mi je ostao urezan trenutak kada smo saznali da se dr Ivan Vukašinović vraća sa aerodroma sa leta za Njujork kako bi učestvovao u intervenciji. To je bio trenutak koji je ulio dodatnu nadu i nama koji smo bili uz dječaka, ali i njegovoj porodici. Kada danas vidimo da je dječak dobio priliku za oporavak i novi početak, sav trud, neprospavani sati i strah kroz koji smo prošli dobijaju svoj puni smisao. Ovo je podsjetnik zbog čega smo izabrali ovaj poziv, da budemo uz svoje pacijente onda kada im je najteže i da nikada ne odustanemo od borbe za njihov život", rekao je dr Stojislav Konjević, pedijatar- intenzivista iz Klinike za dječije bolesti UKC Republike Srpske.

Šobot: U ovim trenucima vidimo važnost jakog zdravstvenog sistema

Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot naglasio je da je ovaj slučaj pokazatelj koliko je važno imati snažan zdravstveni sistem i uigran tim u kojem nema nevažne karike.

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"Ovo nije samo priča o jednoj uspješno izvedenoj medicinskoj intervenciji. Ovo je priča o snazi našeg zdravstvenog sistema i ljudima koji taj sistem čine. Kada je život jednog djeteta bio ugrožen, nije bilo čekanja, nije bilo izgubljenog vremena i nije bilo nevažne karike. Od tima Klinike za dječije bolesti, preko dijagnostike i helikopterskog prevoza, do dr Ivana Vukašinovića koji se saznavši za stanje dječaka vratio sa aerodroma kako bi učestvovao u intervenciji. Svi su djelovali kao jedan tim sa jednim ciljem, a to je spasiti život djeteta", istakao je Šobot i zaključio:

"Upravo u ovakvim trenucima vidimo šta znači biti dio zdravstvenog sistema i šta znači dobra međusobna saradnja između medicinskih radnika i ustanova. Zdravstveni sistem ne čine samo zgrade, oprema i savremena tehnologija. Njegova najveća vrijednost su ljudi, njihovo znanje, odgovornost, hrabrost, empatija i spremnost da budu uz pacijenta onda kada je najteže. Posebno sam ponosan na naše zdravstvene radnike. Ponosan sam što u našem sistemu imamo ljude koji su spremni da kada je potrebno, ostave svoje planove i vrate se da bi spasili dječiji život".