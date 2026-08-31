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Instagram joj ima starosno ograničenje: Ovo je uhapšena Dajana Radošljević

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:23

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Дајана Радошљевић
Foto: Instagram

Prijedorčanka Dajana Radošljević uhapšena je za vikend u Banjaluci zbog zloupotrebe narkotika. Ona je inače odranije poznata jer je bila na meti policije u dvije akcije.

Radi se o vlasnici automat i noćnog bara ”Sparta” koja je široj javnosti poznata po snimku tuče sa vozačem tramvaja u Zagrebu, zbog čega je deportovana iz Hrvatske.

U PU Banjaluka navode da su, s ciljem sprečavanja zloupotrebe droga, prekršajno sankcionisali pet osoba, od čega tri zbog posjedovanja narkotika.

Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

”Zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. (posjedovanje) Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga uhapšeni su L.B. iz Srbije, D.R. iz Prijedora i M.T. iz Banjaluke. Kod navedenih je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije nalik `kokainu`”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je uhapšen i R.P. iz Banjaluke koji je tokom kontrole saobraćaja bio pozitivan na kokain, dok je S.P. iz Laktaša odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.

Hapšena u dvije akcije

Podsjetimo, Radošljevićeva je i ranije dovođena u vezu sa drogom. Prošle godine je uhapšena i pritvorena u okviru akcije ”Sparta” u kojoj je prijedorska policija zaplijenila 23 grama kokaina.

Zbog sumnje da se bavila trgovinom narkotika hapšena je i u aprilu 2024. godine u okviru akcije ”Roma”. Tada je ”palo” ukupno 14 osoba, te je zaplijenjeno 18,6 kilograma marihuane, 1,24 kilograma kokaina i 790 grama hašiša. Otkrivena je i laboratorija za vještački uzgoj marihuane. Iako su od akcije prošle više od dvije godine, optužnica u ovom predmetu još nije podignuta.

Aktivna na mrežama, Instagram joj označen kao sadržaj sa starosnim ograničenjem

Inače, Dajana Radošljević je veoma aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu ima nekoliko profila.

Ограничени Инстаграм Дајане Радошљевић
Ograničeni Instagram Dajane Radošljević
Instagram

Jedan od njih je označen kao "sadržaj sa starosnim ograničenjem", što znači da mu ne mogu pristupiti maloljetni korisnici, iako sadržaj nije eksplicitan.

Drugi profil je, pak, otvoren i nema takvih ograničenja.

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Tagovi :

Dajana Radošljević

hapšenje

Banjaluka

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