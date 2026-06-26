Zastrašujuće stvorenje sa dna okeana: Otkrivena nova vrsta duh ajkula

Tim brazilskih i kostarikanskih naučnika otkrio je novu vrstu zastrašujućih stvorenja sa dna okeana. Ove ribe jezivog izgleda žive u pacifičkim vodama kod obala Kostarike, a otkriće pokazuje koliko je biodiverzitet ovog područja i dalje nedovoljno istražen, piše The Tico Times.

Novoopisana vrsta nazvana je Rhinochimaera costaricana i pripada malo poznatoj grupi rušljoriba poznatoj kao dugonose himere, koje se često nazivaju i duh ajkule.

Iako su u srodstvu sa ajkulama i ražama, i uprkos upečatljivom imenu duh ajkule, himere čine zasebnu granu riba koja postoji stotinama miliona godina.

Šta je zapravo duh ajkula?

Otkriće su ovog mjeseca u žurnalu Zootaxa objavili istraživači sa kostarikanskog Instituta za ribarstvo i akvakulturu (INCOPESCA), Univerziteta u Kostariki i brazilskog Federalnog univerziteta u Pari.

Naučnici su svoj opis zasnovali na tri muška primjerka prikupljena iz pacifičkih voda Kostarike između 2000. i 2023. godine. Ribe su pronađene na dubinama između 390 i 787 metara, daleko ispod dubina koje dostiže većina rekreativnih ronilaca.

#NewSpeciesAlert - 𝑅ℎ𝑖𝑛𝑜𝑐ℎ𝑖𝑚𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎, a new species of long-nosed chimaera (Rhinochimaeridae) is described from the eastern Pacific Ocean, caught off Costa Rica between 2000 and 2023, at depths of 390–787 m.



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Istraživači su uporedili 49 tjelesnih mjera ovih primjeraka sa podacima o više od 90 jedinki koje predstavljaju tri prethodno priznate vrste roda Rhinochimaera. Utvrdili su da kostarikanska riba ima jedinstvenu kombinaciju osobina, uključujući kraću njušku, više prvo leđno peraje i bodlju, veći razmak između leđnih peraja i manje kvržica duž repa.

DNK analiza potvrdila da je riječ o novoj vrsti

DNK analiza je potvrdila ove nalaze. Genetska poređenja pokazala su jasne razlike između kostarikanskih primjeraka i drugih poznatih pripadnika ovog roda, što podržava priznavanje ove ribe kao posebne vrste.

Zašto je ovo otkriće važno za nauku

Ovo otkriće dodaje još jednu vrstu morskom biodiverzitetu Kostarike i pokazuje koliko se malo još uvijek zna o dubokim pacifičkim vodama izvan kontinentalnog praga. Naučnici su istakli da nove tehnologije i genetski alati pomažu istraživačima da identifikuju vrste koje su ranije možda bile pomiješane sa već poznatim životinjama.

Vrsta je dobila ime Rhinochimaera costaricana po Kostariki, gdje su primjerci prikupljeni, prenosi Telegraf.rs.