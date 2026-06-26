Jedna opcija na telefonu se sama uključi i prazni bateriju telefona

Tokom ljetnih putovanja i dužih vožnji, korisnici često primjete da im se baterija na telefonu prazni brže nego inače, čak i kada ga ne koriste intenzivno. Razlog za to u mnogim slučajevima nije kvar uređaja, već jedna opcija koja se može automatski aktivirati u određenim situacijama.

Stručnjaci za mobilne uređaje upozoravaju da pojedine sistemske funkcije i aplikacije mogu da se uključe u pozadini bez jasnog obavještenja korisnika, posebno tokom putovanja kada se mijenja mreža, lokacija i način korišćenja telefona.

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Jedna od najčešćih opcija koja utiče na potrošnju baterije je automatsko ažuriranje lokacije i mrežnih usluga, koje se aktivira kada telefon detektuje kretanje ili prelazak između različitih zona signala.

Kada je ova opcija aktivna, telefon konstantno:

osvježava GPS lokaciju

traži stabilniju mrežu

sinhronizuje aplikacije u pozadini

provjerava dostupne Vi-Fi mreže

Sve to dovodi do znatno bržeg pražnjenja baterije, posebno tokom putovanja kada je signal često nestabilan.

Dodatni problem nastaje kada su uključene i aplikacije koje koriste lokacione servise u realnom vremenu, kao što su navigacija, društvene mreže i aplikacije za vremensku prognozu.

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U kombinaciji sa slabijim signalom na autoputevima i u ruralnim zonama, telefon ulazi u režim pojačanog rada, što dodatno povećava potrošnju energije.

Korisnici često ne primjete da se ova podešavanja aktiviraju automatski nakon ažuriranja sistema ili promjene mreže, što stvara utisak da se baterija “iznenada” brže prazni.

Stručnjaci savjetuju da se tokom putovanja provjeri sljedeće:

podešavanja lokacije

dozvole aplikacija za rad u pozadini

automatsko traženje Vi-Fi mreža

sinhronizacija u realnom vremenu

Isključivanjem nepotrebnih opcija moguće je značajno produžiti trajanje baterije tokom putovanja, posebno kada nema pristupa punjaču ili kada se koristi navigacija.

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U sezoni godišnjih odmora, kada su telefoni konstantno u upotrebi za navigaciju, komunikaciju i fotografisanje, kontrola ovih podešavanja može napraviti veliku razliku u autonomiji uređaja.

(Telegraf.rs)