Meteorolog otkrio procjene: ''Očekuju nas temperature od 50 stepeni''

Evropa se zagrijava brže od ostatka svijeta, a toplotni talasi postaju sve češći, duži i intenzivniji. Direktor hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler upozorio je da se očekuju još toplija ljeta i otkrio šta možemo da uradimo kako bi život u gradovima uprkos tome bio podnošljiviji.

Kako se najefikasnije nositi sa toplotnim talasima i šta učiniti da hrvatski gradovi i dalje budu prijatni za život neka su od pitanja na koja je odgovore u Dnevniku Nove TV dao direktor Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.

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"Iako su klimatske promjene spor proces, svijet se zagrijava približno za trećinu stepena svakih deset godina, dok se Evropa zagrijava nešto brže, oko pola stepena svakih deset godina. To se dodatno nagomilava tokom životnog vijeka. Osim toga, imamo toplotne talase, ekstremne događaje koji su se dešavali i ranije, bili su prirodna pojava i prije 50 i 100 godina. Sada je njihovo trajanje i intenzitet mnogo snažniji", rekao je Gitler.

Ponovio je preporuke kolega iz zdravstvenog sektora.

"Prije svega dovoljan unos tečnosti, prirodni hlad, lagana odjeća i laganija hrana. Postoji dio populacije koji je mnogo osjetljiviji, zato je neophodno ovo ponavljati iz godine u godinu."

Meteorološka zajednica nije iznenađena onim što vidi, rekao je direktor DHMZ-a.

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"Imaćemo još toplija ljeta. Nikada do sada u EU nije izmjereno 50 stepeni, ali već za deset do 20 godina mogli bismo da izmjerimo prvu pedeseticu", rekao je i dodao da ne postoji magično rješenje.

"Klima-uređaji su odličan način prilagođavanja. Ali ipak moramo paziti da rashlađeni prostor ne bude previše hladan u odnosu na spoljašnju temperaturu. Drveće ima dvostruko zanimljivu ulogu. Osim što pravi hladovinu, pomaže gradovima da se toplota koja ulazi u sistem troši na isparavanje vode. Ulaganje u gradsku zelenu infrastrukturu se zaista isplati", poručio je.

(Telegraf.rs)