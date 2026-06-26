Pet dokaza koje niko nije mogao da ospori: Zbog ovoga je Kecmanović osuđen na robiju

Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a sud je imao niz dokaza koje odbrana nije mogla da ospori, a posebno se izdvojilo pet takvih koji nesumnjivo ukazuju na krivicu.

Presuda izrečena 18. juna 2026. godine, u ponovljenom suđenju pred sudijom Draganom Martinovićem, stavila je tačku na drugo prvostepeno suđenje ocu dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar". Vladimir Kecmanović proglašen je krivim za teško djelo protiv opšte sigurnosti i zanemarivanje djeteta. Njegova supruga Miljana branila se sa slobode tokom cijelog postupka, dok je on u pritvoru proveo pune tri godine.

Presuda još nije pravosnažna, i tužilaštvo i odbrana najavili su žalbu Apelacionom sudu.

Ipak, tokom obrazloženja presude javnost je mogla čuti dokaze o kojima se sad bruji, a koje niko, pa ni odbrana svojom žalbom ne može da ospori.

Otac ga je lično učio kako da stoji, diše, nišani i puca

Sud je utvrdio da je Vladimir Kecmanović u periodu od godinu dana prije tragedije sistematski obučavao svog tada 13-godišnjeg sina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem. Nije bila riječ o slučajnom kontaktu djeteta sa oružjem, bila je to organizovana obuka. Sudija Martinović precizirao je da je Kosta naučen kako da stoji, drži pištolj, pravilno diše, nišani i puca.

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Tužilaštvo je tu činjenicu postavilo kao kamen-temeljac optužnice. Postupajuća tužiteljka rekla je da je Vladimir Kecmanović stvorio uslove da se dogodi zločin, jer je sina od 12 do 13 godina obučio da rukuje pištoljima i puca. Ta obuka, utvrdio je sud, nije odgovarala uzrastu djeteta ni po jednom kriterijumu.

Oružje u koferima umjesto u propisnom sefu

Zakon o oružju i streljivu jasno propisuje da oružje i streljivo moraju biti zaključani i posebno odvojeni u sefovima ili sličnim ormarima pričvršćenim za zid, koji se ne mogu lako otvoriti. Vladimir Kecmanović oružje je čuvao u koferima za prenos. To nije bila sitna formalna nepravilnost, to je bio neposredni uzrok koji je omogućio zločin.

Odbrana je tvrdila da su kovčezi bili zaključani šifrom i skriveni tako da dječak nije znao gdje se nalaze. Sud tu argumentaciju nije prihvatio. Utvrđeno je da Kecmanović nije savjesno čuvao oružje da ne dospije u ruke djeteta, što je direktno kršenje zakona i osnov za krivičnu odgovornost.

Kosta je za manje od sat vremena pronašao oružje i pogodio šifru

Ovaj dokaz možda je najrječitiji od svih. Utvrđeno je da je Kosta 24. aprila, kada je bio sam u kući i već donio odluku da počini zločin, između pola sata i sat vremena tražio oružje, pronašao ga, bez problema pogodio šifru, uzeo oba pištolja i vratio ih na mjesto.

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Dana 1. maja uveče vratio se, uzeo poluautomatske pištolje — „zbrojevku" i „ruger" — i ukupno 92 metka, i sakrio ih u ladicu svog radnog stola. Između dva i tri sata ujutro u kupatilu je izrađivao Molotovljeve koktele. Napad koji je sljedećeg jutra odnio živote devetoro djece i čuvara Dragana Vlahovića trajao je tačno dvije minute i jednu sekundu.

Otac vidio da nešto nije u redu, ali nije reagovao

Upravo u trenutku kada je Kosta 1. maja uzimao oružje, Vladimir Kecmanović je preko mobilne aplikacije pokušao daljinski da pristupi sistemu video-nadzora u stanu. Aplikacija mu to nije dozvolila. Roditelji su prešli preko toga, zaključivši da dječak samo prolazi kroz fazu u kojoj zahtijeva privatnost.

Taj propušteni signal sud je vrednovao kao dio šire slike, kontinuiranog izostanka roditeljskog nadzora i odsustva reakcije na znakove uzbune. Kecmanovići su, podsjetimo, prvi roditelji u srpskom pravosuđu optuženi za psihičko zanemarivanje djeteta. Tužilac je naglasila da nije bila u pitanju jedna izolovana greška, već dugotrajan obrazac ponašanja.

Sam Kosta potvrdio da mu je otac dao pristup oružju

Maloljetni Kosta K. saslušan je putem video-linka iz bolnice u svojstvu svjedoka u istrazi protiv roditelja. Potvrdio je da mu je otac omogućio pristup šifri sefa sa oružjem i da ga je vodio u streljanu. Na suđenju je izjavio da mu je otac oružje stavio na raspolaganje.

Odbrana je i ovaj iskaz osporavala, a sinovljev iskaz u ponovljenom postupku djelimično se razlikovao od ranijih svjedočenja. Sud, međutim, nije u potpunosti slijedio novu verziju iskaza i ostao je pri zaključku koji proizilazi iz kombinacije svih pet dokaza zajedno.

Na kraju izricanja presude, sudija Dragan Martinović izjavio je da smatra da ova presuda može biti dobar zamajac za promjenu određenih propisa, uključujući zabranu djeci da pucaju u streljani i pooštrene uslove za držanje oružja kod kuće, prenosi Informer.