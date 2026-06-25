Preminuo dječak (15) nakon što je pao sa električnog trotineta: Tragedija u BiH

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar juče je preminuo 15-godišnji mladić iz okoline Metkovića, nakon što je zadobio po život opasne povrede glave u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak.

Doktori su se danima borili za njegov život, no ozljede su, nažalost, bile preteške.

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Nesreća se dogodila kada se grupa djece igrala u blizini vodovodnog kanala.

Jedno je dijete na druženje došlo električnim trotinetom, nakon čega su se dječaci izmjenjivali u vožnji. Kada je red došao na 15-godišnjaka, sjeo je na trotinet, no ubrzo je izgubio nadzor, pao i glavom snažno udario o asfalt.

Kako neslužbeno saznajeDubrovački dnevnik, trotinet kojim je upravljao nesretni mladić bio je znatno veće snage nego što je to zakonom dopušteno za takvu vrstu vozila.

(Crna-Hronika)