Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Zdravka Šagolja

Sud BiH je 10.6.2026. potvrdio optužnicu u predmetu Zdravko Šagolj, koja optuženog tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašćeni promet opojnim drogama.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Zdravko Šagolj pristupio grupi za organizovani kriminal, koju je organizovao B.P zajedno sa D.M. sa drugim njima poznatim licima, u periodu od oktobra 2019. godine pa do kraja marta 2021. godine, na teritoriji BiH, Srbije, potom na području zemalja Evropske unije, tačnije Grčke, Slovačke i Hrvatske, te Ekvadora u Južnoj Americi.

Navodi se da su bili svjesni zabranjenosti svog djelovanja, a sa ciljem ostvarivanja protivpravne imovinske koristi, a koja je pripremala i vršila neovlašćeni promet opojnom drogom kokain, međunarodnu prodaju i prenos opojne droge, nuđenjem na prodaju, kupovinu i prevoz opojne droge, te posredovala u međunarodnoj prodaji i kupovini droge kokain, koju su nabavljali na teritoriji Ekvadora u Južnoj Americi, radi njene dalje preprodaje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim zemljama EU, pri tome koristeći posebno podešene telefone sa instaliranim aplikacijama Sky Ecc, namijenjene za ostvarivanje zaštićene i kriptovane komunikacije.

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Dalje se navodi da je optuženi Zdravko Šagolj pristupio navedenoj grupi za organizovani kriminal, pa je u sastavu grupe, svjesno, imao ulogu da koordiniše i obezbijedi bezbjedan prolaz kontejnera sa voćem u kojim je bila sakrivena opojna droga kokain, koja je prevožena iz Ekvadora preko luke Pirej u Grčkoj do luke Ploče u Hrvatskoj, te da poveže organizatore grupe i posreduje između njih i Z.E carinika u luci Ploče, čija je uloga u okviru navedene grupe bila da kao carinski službenik za kontrolu rizika u luci Ploče prilikom carinskog postupka u Hrvatskoj ne obavi dužnost pregleda kontejnera koju je dužan obaviti, s ciljem da opojna droga bude dalje prevezena do teritorije BiH putem firmi za prividnu djelatnost trgovine voćem i povrćem.