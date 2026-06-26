Muškarac iz Hrvatske ubio državljanina BiH: Posvađali se oko politike, evo koliku kaznu je dobio

Muškarac iz Hrvatske (57) osuđen je je četvrtak, 25. juna, pred Pokrajinskim sudom u Beču na 12 godina zatvora zbog smrtonosnog napada na 49-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji je nakon uboda nožem preminuo na licu mjesta.

Tragični događaj desio se 29. novembra 2025. godine u stanu u bečkom Leopoldstadtu, gdje su se tokom večeri okupili poznanici porijeklom iz zemalja bivše Jugoslavije.

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Porota odbacila optužbu za ubistvo

Prema navodima austrijskih medija, optuženi je žrtvi zadao dva uboda nožem u leđa. Jedan od njih bio je toliko snažan da je zahvatio srce, zbog čega je državljanin BiH preminuo na mjestu događaja.

Iako je tužilaštvo teretilo 57-godišnjaka za ubistvo, porota je sa sedam glasova za i jednim protiv odbacila tu kvalifikaciju. Umjesto toga, proglašen je krivim za namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom. Presuda još nije pravosnažna.

"Nisam ga želio ubiti"

Tokom suđenja optuženi je priznao odgovornost za smrt muškarca.

"Znam da sam ubio tog čovjeka. To nisam želio. Htio sam samo da ga povrijedim", rekao je pred sudom.

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Tvrdio je da mu nije bila namjera usmrtiti poznanika, već da ga je želio ubosti sa strane tijela.

Njegov branilac naglasio je da ranije nije osuđivan te da je nakon incidenta sam pozvao policiju i hitnu pomoć. Nakon toga je, kako je navedeno, mirno sačekao dolazak policije i sarađivao tokom istrage.

Alkohol i rasprava o dešavanjima devedesetih

Kobne večeri u stanu se nalazilo troje ljudi koji potiču s prostora bivše Jugoslavije. Tokom druženja konzumirane su veće količine alkohola, a kasnije je utvrđeno da je optuženi u trenutku napada imao 2,2 promila alkohola u krvi.

Ipak, psihijatrijskim vještačenjem zaključeno je da je bio potpuno uračunljiv.

Prema iskazima sa suđenja, rasprava je izbila zbog različitih političkih stavova i pogleda na ratove na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina.

Svjedokinja: "Kad se popije, uvijek je tema Srbija i Hrvatska"

Na sudu je svjedočila i 47-godišnja žena u čijem se stanu dogodio zločin.

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Prisjetila se da je večer u početku protekla u opuštenoj atmosferi.

"Sjedili smo veselo i smijali se", kazala je svjedokinja, dodajući da ni danas ne može objasniti kako je razgovor prerastao u žestoku svađu.

Kako je navela, pokušala je smiriti situaciju lupivši rukom o sto i zaprijetivši da će pozvati policiju, ali bez uspjeha.

"Do danas ne mogu da objasnim zbog čega je došlo do takve svađe. Ali kad se popije, uvijek je tema Srbija i Hrvatska", rekla je ona.

"Eksplodiralo je u meni"

Prema iskazu optuženog, sukob je eskalirao nakon što je žrtva navodno fizički nasrnula na ženu i oborila je na pod.

"On ju je udario. Rekao sam mu: 'Šta radiš? Jesi li lud?' On mi je zaprijetio: 'Ćuti, inače će ti se desiti isto što i njoj'. Tada sam, nažalost, izgubio kontrolu", izjavio je osuđeni.

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Kazao je da je potom posegnuo za nožem iz kuhinjske ladice.

"Eksplodiralo je u meni", rekao je pred sudom.

Porota je na kraju zaključila da je riječ o teškom tjelesnom povređivanju sa smrtnim ishodom, te je 57-godišnjaku izrekla kaznu od 12 godina zatvora. Presuda još uvijek nije konačna.

(RadioSarajevo)