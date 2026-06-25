Logo

Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 23:04

Komentari:

0
Хеликоптер
Foto: Pexels

Helikopter sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom prinudno je sletio u vojnu bazu nakon sudara sa pticom, saopštile su Odbrambene snage Izraela.

U saopštenju se navodi da se incident desio tokom rutinskog leta u centralnom dijelu zemlje.

Nije bilo povrijeđenih, a posada i putnici su prebačeni u drugi helikopter i nastavili su let.

Helikopter je predat na servisiranje tehničkom osoblju izraelskog vazduhoplovstva, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Isak Hercog

Helikopter

Izrael

Komentari (0)

Više iz rubrike

Премијерка Италије

Svijet

Meloni demantuje Rute: Da smo učestvovali ne bi se Tramp žalio

2 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Pogođen tanker dok je prolazio odobrenom rutom kroz moreuz

2 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Svijet

Merc ponudio pomoć Venecueli

3 h

0
Французи због врућине забрањују конзумирање алкохола

Svijet

Francuzi zbog vrućine zabranjuju konzumiranje alkohola

3 h

0

  • Najnovije

23

07

Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

23

04

Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

22

56

"Dok se Stanivuković poliva vodom, narod broji parne i neparne dane": Plakati preplavili Potkozarje

22

53

Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

22

47

Šipovo: I trojke prisustvovale "Konferenciji beba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima