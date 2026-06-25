Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

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Helikopter sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom prinudno je sletio u vojnu bazu nakon sudara sa pticom, saopštile su Odbrambene snage Izraela.

U saopštenju se navodi da se incident desio tokom rutinskog leta u centralnom dijelu zemlje. Nije bilo povrijeđenih, a posada i putnici su prebačeni u drugi helikopter i nastavili su let. Helikopter je predat na servisiranje tehničkom osoblju izraelskog vazduhoplovstva, prenosi Srna.

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