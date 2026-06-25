Meloni demantuje Rute: Da smo učestvovali ne bi se Tramp žalio

Italijanska premijerka Đorđa Meloni optužila je u četvrtak glavnog sekretara NATO-a Marka Rutea da previše pojednostavljuje ulogu Italije u podršci američkim vojnim operacijama protiv Irana, insistirajući na tome da je Rim odobrio samo tehničku i logističku pomoć.

Ruteove izjave izazvale negodovanje u Italiji

Govoreći nakon talijansko-francuskog samita, Meloni je rekla da je Rute, u svom "vrlo entuzijastičnom izvještaju", pomiješao različita pitanja i prirodu letova koje je odobrila Italija.

Rute je ranije ove sedmice izazvao kontroverzu u Rimu tokom intervjua za Foks njuz, u kojem je rekao da je 500 američkih vojnih zrakoplova poletjelo iz baza u Italiji kao podrška operaciji Epik fjuri, nazivu koji je Vašington dao svojoj vojnoj kampanji protiv Irana.

Rim: Odobrena je samo logistička i tehnička podrška

Talijansko ministarstvo odbrane uzvratilo je, rekavši da su odobrene samo "tehničke i logističke" aktivnosti, a ne borbene operacije. Portparolka NATO-a kasnije je pojasnila da je Rute mislio na logističku i tehničku podršku koju pružaju saveznici poput Italije.

Meloni je, govoreći na konferenciji za novinare u Antibesu u Francuskoj, u četvrtak ponovila taj stav.

"Da smo učestvovali u ratu, Tramp se ne bi žalio"

„Da smo učestvovali u sukobu u Iranu, onda - uz svo dužno poštovanje - teško bi bilo razumjeti razočaranje koje stalno izražava američki predsjednik“, rekla je, referirajući se na česte pritužbe predsjednika Donalda Trampa da evropski saveznici nisu ponudili dovoljnu podršku, prenosi Hina.

Rute se u srijedu sastao s Trampom u Bijeloj kući dok je nastojao izgladiti odnose s administracijom uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari u Turskoj.