D‌jevojčica Georgina i njena dva brata Strahinja i Damjan Vujnić, prve trojke rođene u Šipovu nakon više godina, prisustvovale su večeras "Konferenciji beba" koja je održana u ovoj lokalnoj zajednici, i koja je okupila oko 50 učesnika.

U tročlano Predsjedništvo "Konferencije beba" izabrana je najstarija beba Dušan Kalkan, najmlađa beba Nađa Bašić i beba sa najviše braće i sestara Mladen Prole.

Događaj je svečano otvorio načelnik Šipova Milan Kovač koji je rekao Srni da su od prošlogodišnje "Konferencije beba" do danas rođene 64 bebe, što je znatno veći broj u odnosu na prošle godine kada se taj broj kretao do 30 rođenih beba.

"To govori o činjenici da su se imali gd‌je roditi, da će imati gd‌je rasti, igrati se, zabavljati, ići u školu, baviti sportom, i gd‌je će imati i životna opred‌jeljenja, moći da rade, proizvode, stvaraju, hrane sebe i svoju porodicu, budu korisni članovi društva i da vole Republiku Srpsku", naveo je Kovač.

Kovač je rekao da su zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta u D‌ječijem vrtiću "Mladost" odlučili da uz pomoć Kabineta predsjednika Republike Srpske prošire objekat, kako bi sva d‌jeca sa područja opštine Šipovo mogla da borave u ovoj ustanovi.

Kovač je naveo da bi radovi trebali biti završeni do jeseni.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove Instituta "Dr Miroslav Zotović" Snježana Novaković Bursać, koja je prisustvovala "Konferenciji beba u Šipovu", naglasila je da je prekrasno doći i vid‌jeti mališane i njihove srećne mlade roditelje, što daje sigurnost da Republika Srpska jača, raste, te da će je starije generacije imati kome ostaviti.

"Šipovo ima vrijedne ljude i svoj prirodni potencijal, tako da je za nadati se i podržati sve inicijative da ovd‌je bude što više i ljudi i d‌jece", naglasila je Bursaćeva.

U zabavnom dijelu programa nastupila su d‌jeca iz D‌ječijeg vrtića "Mladost", maskote, animatori, a upriličen je i kutak za crtanje, lov na ribice, za bojenje i oslikavanje vodoperivih tetovaža.

Organizator događaja, koji je održan na Trgu patrijarha Pavla je D‌ječiji vrtić "Mladost".

Pokrovitelji manifestacije je opština Šipovo i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, prenosi Srna.