U Švajcarskoj zabilježen najtopliji junski dan ikada

Autor:ATV redakcija
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Švajcarska je juče zabilježila najvišu temperaturu vazduha ikad zabilježenu u junu, čime je oboren toplotni rekord koji je trajao skoro 80 godina.
Neposredno prije 15 časova, temperature su prešle 37 stepeni Celzijusa na čak četiri mjerne stanice, što je najviša temperatura ikada zabilježena u Švajcarskoj u junu, prenosi portal Svisinfo.
Najviše temperature zabilježene su u 14.40 sati na meteorološkoj stanici Buks-Arau , gdje je izmjereno 37,2 stepena.
U Beznauu u kantonu Argau dostigle su 37,1 stepen, a u Virenlingenu i Bazel-Biningenu 37 stepeni.
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Prema Saveznom zavodu za meteorologiju i klimatologiju prethodni junski rekord postavljen je 1947. godine.
Tada je u Bazel-Biningenu izmjereno 36,9 stepeni.
Od sredine juna traje kontinuirani niz vrelih dana u Švajcarskoj. MeteoSvis očekuje da će toplotni talas trajati do sljedećeg ponedjeljka, uključujući i taj dan.
Najviši nivo upozorenja na visoke temperature je na snazi u većem dijelu Švajcarske.
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