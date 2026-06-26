U Švajcarskoj zabilježen najtopliji junski dan ikada

Švajcarska je juče zabilježila najvišu temperaturu vazduha ikad zabilježenu u junu, čime je oboren toplotni rekord koji je trajao skoro 80 ​​godina.

Neposredno prije 15 časova, temperature su prešle 37 stepeni Celzijusa na čak četiri mjerne stanice, što je najviša temperatura ikada zabilježena u Švajcarskoj u junu, prenosi portal Svisinfo.

Najviše temperature zabilježene su u 14.40 sati na meteorološkoj stanici Buks-Arau , gdje je izmjereno 37,2 stepena.

U Beznauu u kantonu Argau dostigle su 37,1 stepen, a u Virenlingenu i Bazel-Biningenu 37 stepeni.

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Prema Saveznom zavodu za meteorologiju i klimatologiju prethodni junski rekord postavljen je 1947. godine.

Tada je u Bazel-Biningenu izmjereno 36,9 stepeni.

Od sredine juna traje kontinuirani niz vrelih dana u Švajcarskoj. MeteoSvis očekuje da će toplotni talas trajati do sljedećeg ponedjeljka, uključujući i taj dan.

Najviši nivo upozorenja na visoke temperature je na snazi u većem dijelu Švajcarske.