Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

Danas nešto prije 19.30 časova na državnom putu drugog A reda u ataru sela Neradovac dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i još nekoliko vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave Vranje, u nesreći je život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Još nekoliko lica je povrijeđeno, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koji vrše uviđaj, prenosi Radio-televizija Vranje.