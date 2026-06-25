Logo

Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 23:07

Komentari:

0
Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи
Foto: Printskrin/Jutjub

Mladić (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod sela Neradovac kod Vranja.

Danas nešto prije 19.30 časova na državnom putu drugog A reda u ataru sela Neradovac dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i još nekoliko vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave Vranje, u nesreći je život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Još nekoliko lica je povrijeđeno, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koji vrše uviđaj, prenosi Radio-televizija Vranje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Srbija

Komentari (0)

Pročitajte više

Хеликоптер

Svijet

Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

2 h

0
Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Banja Luka

Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

2 h

2
Ормуски мореуз

Svijet

Pogođen tanker dok je prolazio odobrenom rutom kroz moreuz

2 h

0
На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије

Fudbal

Na utakmici BiH navijaču oteli zastavu Srbije

3 h

1

Više iz rubrike

Откривено ко је ликвидирао Дарка Весковића Прику

Srbija

Otkriveno ko je likvidirao Darka Veskovića Priku

5 h

0
Отац убијеног Андреја очи у очи са Костом К.

Srbija

Otac ubijenog Andreja oči u oči sa Kostom K.

5 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Srbija

Prevozio 2,5 tone mesa bez dokaza o porijeklu: Uhapšen državljanin BiH u Srbiji

10 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Srbija

Masovna tuča oko imovine: Povrijeđeno 11 osoba, reagovala policija

14 h

0

  • Najnovije

23

07

Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

23

04

Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

22

56

"Dok se Stanivuković poliva vodom, narod broji parne i neparne dane": Plakati preplavili Potkozarje

22

53

Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

22

47

Šipovo: I trojke prisustvovale "Konferenciji beba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima