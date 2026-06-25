Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Mladić (24) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod sela Neradovac kod Vranja.
Danas nešto prije 19.30 časova na državnom putu drugog A reda u ataru sela Neradovac dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i još nekoliko vozila.
Prema informacijama iz Policijske uprave Vranje, u nesreći je život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Još nekoliko lica je povrijeđeno, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda.
Na licu mjesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, koji vrše uviđaj, prenosi Radio-televizija Vranje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Banja Luka
2 h2
Svijet
2 h0
Fudbal
3 h1
Najnovije
23
07
23
04
22
56
22
53
22
47
Trenutno na programu