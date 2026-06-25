Otac ubijenog Andreja oči u oči sa Kostom K.

O tome šta bi mogao da ispriča d‌ječak ubica iz Niša, za Blic TV govorio je Mića Simić, otac ubijenog d‌ječaka, koji je najprije istakao da ga sutra očekuje teško suočavanje.

“Prvi put ću vid‌jeti ubicu mog sina”

– Teško biće sigurno. Prvi put ću ga vid‌jeti zato što je on 5. oktobra, kada je to uradio, istog dana prebačen u “Lazu Lazarević” i gore je do dana današnjeg. Iskreno, željno čekam sutrašnji dan da ga vidim i da čujem koje će on odgovore dati. Sticajem okolnosti, ja imam uvid u kompletnu dokumentaciju koja je prikupljena od tadašnjeg dana do dana današnjeg. To je dokumentacija na preko 1.500, 1.600 strana, između ostalog i njegovo veštačenje, iskaze koje je dao, kao i njegovi roditelji. Željno iščekujem da vidim šta će da kaže, kakvo objašnjenje će da kaže, mada objašnjenje ne postoji za ovo. I na osnovu toga sastojaće se i neka moja pitanja koja planiram da mu postavim – rekao je Simić.

Dodao je da je njemu apsolutno jasno šta se i kako dogodilo, ali da svakako želi da čuje šta ubica ima da kaže.

– S obzirom na dokumentaciju koju imam kod sebe i koju sam pročitao, meni je sve jasno, šta je bilo, šta se desilo, zbog čega je on to uradio. Ali sutra hoću lično da čujem iz njegovih usta. Videćemo da li će to da kaže ili će početi da priča neku svoju priču. Ove prethodne 3 godine šta smo sve prošli, dok nismo došli do ovog statusa sada, odnosno statusa suđenja. Bez obzira što on ima izrečenu privremenu meru zabrane komunikacije sa spoljnim svetom, sa roditeljima i svima ostalima, iskreno, ne bi me čudilo da je na neki čudan način možda dobio određene smernice sutra kako da se ponaša i šta da priča. Tako da, videćemo od sutrašnjeg dana šta bude izjavio i u kom će pravcu njegovo saslušanje da ide, tako ću i ja da se ponašam sa nekim svojim pitanjima koje želim da mu postavim – istakao je.

Simić se boji da bi d‌ječak ubica sutra mogao da pokuša da zaštiti svoje roditelje.

– Ja se plašim da će pokušati, ali vidjećemo. On je, prije svega, jedno manipulativno čudovište. Tako da sve je moguće očekivati sutra. Ne znam u kom će pravcu to sve da ide, šta će da kaže, šta ima u planu. Kažem, plašim se samo da nije određene smernice dobio preko nekih određenih kanala, bez obzira što iz zatvorenog tipa ulazi – istakao je.

“Željeli su da mog Andreja predstave kao dijete koje je zaslužilo da umre”

Otac ubijenog Andreja, ističe i da postoje velike sličnosti d‌ječaka koji je ubio njegovog sina, i d‌ječaka ubice iz OŠ “Vladislav Ribnikar”.

– Ja sam inače i u kontaktu sa roditeljima iz Ribnikara. To je nevjerovatno koliko sličnosti imaju ova dva slučaja. Na jednom od ročišta, desila se situacija gd‌je majka ubice par sati koliko je trajalo to ročište, nije skidala osmijeh sa lica. Imala je naočare u kosi, kolutanje očima na svaku izjavu svjedoka koji su svjedočili toga dana. Imam utisak da je ona sama sebi pričala: “Bože moj, šta ću ja ovd‌je, što su oni mene zvali? ” Znači, totalno jedna odsutnost osjećaja krivice, bez empatije, bez emocija. Bez trunke savjesti. Čak u početku ovog suđenja, pokušavali su da Andreja okrive zašto je on ubijen, da ga prikažu u lošem svjetlu, da ga prikažu kao problematično dijete, kao dijete koje je zaslužilo da umre – rekao je Mića i dodao da je d‌ječak ubica tog dana planirao da ubije više d‌jece.

“Planirao je masakr u Niškoj banji”

– Ja sam i ranije pričao da je ovaj slučaj veoma povezan sa Ribnikarom i to odgovorno tvrdim zato što imam saznanja o tome. Mimo toga što mu je Kosta bio uzor. On je tog dana planirao praktično masakr da napravi ovde u Niškoj Banji. Puka sreća je bila da je nastradao samo naš sin, a ne i ostala deca. On je bio inspirisan dečakom ubicom iz Ribnikara, prije toga još nekim ubicama. Tako da za sve ovo što pričam, ja sam to pričao možda dva meseca ili tri nakon 5. oktobra gde nijedan dokaz nismo imali. Ali na kraju se ispostavilo da sve što sam rekao, sve je bilo tako – istakao je on.

Gospodin Simić vjeruje da će roditelji ubice njegovog sina dobiti zaslužene kazne pred sudom.

– Duboko sam ubijeđen da je samo pitanje visine kazne koju će da dobiju, jer vjerujte mi, toliko ima dokaza. Mi smo se nogama i rukama borili da ovo suđenje bude otvoreno za javnost ili d‌jelimično otvoreno, jer smatramo da bi mnogo bilo poučno za kompletnu državu, za Srbiju, Upravo ovo bi bila preventiva, da se d‌jelimično otvorilo suđenje i da se vide kakvi su sve propusti bili kod roditelja. Prosto je nemoguće da nisu znali, isto kao i u slučaju Ribnikar – rekao je.

Da li će osloboditi d‌ječaka-ubicu?

– Iskreno, ja se nadam da će i ubica mog sina i ubica iz Ribnikara doživotno ostati tamo gd‌je su sada. Međutim, imam neku sumnju da postoje neki ljudi koji će u nekom momentu, ljudi bez morala, zarad novca ili nekog interesa, uraditi ovo čega se svi mi plašimo. Zato smatram da je neophodno što hitnije donijeti zakonsko neko rješenje gd‌je će oni biti smešteni tamo gd‌je su sada i ne vid‌jeti svjetlo dana do kraja života – rekao je on.