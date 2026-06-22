D‌ječak koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" tokom dva svjedočenja pred sudom prvi put je zvanično govorio o razlozima koji su prethodili zločinu.

"Želio je da misle da je psihopata"

Prema riječima sudije Martinovića, kao glavni motivi izdvojili su se dubok osjećaj odbačenosti među vršnjacima, ali i pritisak koji je osjećao u porodičnom okruženju.

K. K. je naveo da su ga vršnjaci tokom šestog i sedmog razreda ignorisali i odbacivali, a da je prelomni trenutak nastupio tokom ekskurzije u aprilu 2023. godine.

Govoreći o odnosu s majkom, istakao je da joj je bilo najvažnije da ostvari svoj "pun potencijal", zbog čega je, kako je rekao, vikala na njega kada rezultati nisu bili najbolji.

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"Otac ga je jednom nazvao psihopatom i on je počeo da se poistovjećuje sa psihopatama, jer je smatrao da je vrlina biti hladan i bez emocija. Želeo je da ljudi misle da je psihopata, nepokazivanje osećanja je doživljavao kao dominaciju, a pokazivanje kao slabost. Prestao je da bude srećan", naveo je sudija Martinović.

Tokom svjedočenja K. K. je rekao da do posljednjeg trenutka nije bio siguran da li će izvršiti zločin, te da to ne bi mogao da učini da nije imao pristup očevom oružju.

Takođe je izrazio žaljenje što roditelji nisu primijetili da se sa njim nešto dešava i što ga nisu spriječili, dodajući da nikome nije tražio pomoć jer je smatrao da je to "glupo".

Hladnokrvnost tokom zločina

U obrazloženju presude izneseni su i detalji o samom toku zločina i stepenu obučenosti maloljetnika za rukovanje vatrenim oružjem.

Svjedoci iz škole, među kojima su bili preživjeli učenici i student na praksi, opisali su da je tokom pucnjave d‌jelovao "kao robot" i da nije pokazivao emocije dok je mijenjao okvire i pucao.

Sud je utvrdio da je K. K. bio veoma dobro obučen za rukovanje oružjem.

Jedan od detalja navedenih u presudi jeste da je još 2021. godine, sa 11 godina i osam mjeseci, u jednom etno-selu bez poteškoća rastavljao, punio i koristio vazdušnu pušku.

Na snimku iz streljane iz aprila 2023. godine, kako je navedeno, za 49 sekundi ispalio je devet metaka iz pištolja marke "Zbrojovka" i "Ruger". Uprkos tome što su ga dvije čaure pogodile u čelo, nije promijenio izraz lica i nastavio je da puca.

Spisak učenika i video-igre

Govoreći o spisku učenika koji je pronađen nakon zločina, K. K. je pred sudom izjavio da je na njemu naveo imena d‌jece za koju mu je "bilo okej da ih ubije", iako mu se, kako je rekao, niko od njih nije posebno zamjerio.

Dodao je da je taj spisak kasnije odbacio.

Presuda se osvrnula i na odnos roditelja prema njegovom korišćenju video-igara.

Utvrđeno je da su mu roditelji od kraja 2019. do kraja 2020. godine slali poruke zbog prekomjernog igranja igrica i zavisnosti od ekrana, prijeteći blokiranjem telefona.

Ipak, do avgusta 2022. godine nesmetano je igrao takozvane „pucačine“ sa oznakom 16+, koje sadrže eksplicitno nasilje i krv. Roditelji su tokom postupka tvrdili da nisu znali za starosna ograničenja tih sadržaja.

Sudija demantovao navode o prad‌jedu

Sudija Martinović iskoristio je priliku da javno demantuje polutačne i netačne informacije koje su „curile“ iz sudnice tokom procesa zatvorenog za javnost.

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On je naglasio da nije tačna tvrdnja da je Vladimir Kecmanović potvrdio kako je njegov d‌jed, odnosno prad‌jed d‌ječaka K. K., učestvovao u masovnom ubistvu porodice Zvicer kod Cetinja 1923. godine.

Prema riječima sudije, Vladimir Kecmanović je tokom suđenja izjavio da je ta istorijska tragedija zloupotrijebljena i falsifikovana, te da je njegov d‌jed bio odlikovani oficir.

Obje strane najavile žalbe

Pošto je riječ o prvostepenoj presudi, i Više javno tužilaštvo i odbrana najavili su žalbe Apelacionom sudu.

Tužilaštvo će tražiti maksimalne kazne, smatrajući da sud nije trebalo da uvaži olakšavajuće okolnosti. Vladimiru Kecmanoviću izrečena je jedinstvena kazna koja je za pet mjeseci manja od zakonskog maksimuma, dok je Miljani Kecmanović dobila kaznu za mjesec dana manju od maksimalne.

S druge strane, odbrana nastavlja da osporava zakonski osnov i dokaze na kojima se zasniva stav da su roditelji počinili krivična d‌jela koja im se stavljaju na teret.

Apelacioni sud sada ima posljednju riječ. Može potvrditi prvostepenu presudu, preinačiti je ili otvoriti pretres i donijeti pravosnažnu odluku, prenosi Telegraf.