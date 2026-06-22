Nestala žena u Mostaru: Izvela psa u šetnju, od tada joj se gubi svaki trag

Ženska osoba nestala je na području Mostara, potvrđeno je iz MUP-a HNK.

Prema zvaničnim informacijama, nestanak je prijavljen Policijskoj stanici Mostar Centar u nedjelju, 21. juna 2026. godine.

Prijavu je podnio T.A., koji je naveo da je njegova supruga H.W. (1964) oko 21:00 sati napustila stan u ulici Alekse Šantića u Mostaru, kako bi prošetala njihovog psa, nakon čega se nije vratila kući.

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U trenutku nestanka, kako je saopšteno, na sebi je imala bijelu majicu s natpisom 'Levis' i naočare za vid. Sa njom je bio i pas sa crvenom ogrlicom.

Iz policije apeluju na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj osobi ili je uoče, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

(Radio Sarajevo)