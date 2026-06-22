Nakon deset dana preminuo motorista povrijeđen u teškoj nesreći

Muškarac S.B. (1981.) preminuo je u mostarskoj bolnici nakon što je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novoj gradskoj magistrali u naselju Donja Mahala u Mostaru, saznaje "Hercegovina.info" iz neslužbenih izvora.

Nesreća se dogodila 12. juna oko 17 sati, kada su učestvovala dva motocikla, Suzuki kojim je upravljao S.B. (1981.) i Jamaha koju je vozio G.S. (1993.). U sudaru su oba vozača zadobila teške tjelesne povrede.

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S.B. je od trenutka nesreće bio u izuzetno teškom stanju, u dubokoj komi, sa višestrukim prelomima lobanje, teškim oštećenjima mozga i drugim povredama po tijelu. Ljekari su ranije navodili da su prognoze za njegov oporavak bile minimalne.

Tokom trajanja istrage, iz bolnice je potvrđeno da se pacijent nalazi u kritičnom stanju, uz ozbiljne povrede glave i vrlo lošu prognozu. U nesreći je nastala i značajna materijalna šteta na motociklima, a saobraćaj na dijelu magistrale bio je privremeno obustavljen u smjeru juga.

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Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave Mostar, a o događaju je obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(Hercegovina.info)