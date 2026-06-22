Požar uništio imovinu porodice Majstorović: Vlasnik sumnja da je podmetnut

Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović, a u požaru, na sreću, nije bilo povrijeđenih.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno – spasilačke jedinice, njih 12 sa četiri vozila, sa vatrom su se borili više časova.

"Riječ je o stambeno – poslovnom objektu 'Stolarija Majstorović' u kojem je noćas, oko dva časa, buknuo požar. Vatra je zahvatila radionicu, garažu i kompletan stambeni objekat. Požar smo lokalizovali oko 5.30 časova, a uz četiri vatrogasna vozila koja su gasila požar, dva su dostavljala vodu. Zbog opasnosti od širenja požara u gašenju su nam pomogla i dva vatrogasna vozila iz Broda – saopštili su iz derventske vatrogasno – spasilačke jedinice", kažu derventski vatrogasci.

Hronika Majstorović nakon požara: Komšija mi je sve zapalio, napadao me sjekirom

Vlasnik objekata Miroslav Majstorović kazao je da je šteta totalna i da ima opravdane indicije da je požar podmetnut.

"Šteta je totalna. Kuća, garaže, vozila, radionica, alati i med, sve je izgorjelo. Ovom požaru prethodilo je nekoliko nemilih događaja sa komšijom i imam opravdane sumnje da je vatra podmetnuta", rekao je Majstorović dodajući da je požar prvi primijetio njegov unuk, prenosi "Derventski list".

"Njega je probudio bljesak vatre, pa je probudio nas ostale ukućane. Istovremeno, i komšije su primijetile požar i pozvali su sve službe, ali nažalost ništa se nije moglo učiniti. Na kraju, važno je da niko nije povrijeđen, a šta ćemo dalje, otom – potom", kazao je Majstorović.

Na terenu još uvijek dežura jedno vatrogasno vozilo, a zvanične informacije tek se očekuju od policije.