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Policija ispituje navode: Mladić izboden na ulici zbog pogleda?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 09:03

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U beogradskom naselju Bežanijska kosa sinoć oko 22 sata došlo je do incidenta u kojem je nožem povrijeđen I. P. (28).

Dok oštećeni tvrde da je sukob izbio bez ikakvog razloga, policija intenzivno provjerava sve detalje i ispituje istinitost ovih navoda.

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Napad se odigrao na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića, a povrijeđeni mladić je sa ubodnom ranom u predjelu grudi prevezen u KBC Zemun.

Sukob počeo nakon pitanja "Jel ima neki problem?"

Povrijeđeni I. P. (28) bio je u društvu B. M. (23) i maloljetne djevojke. Prema onome što su oni ispričali policijskoj patroli, do napada je došlo dok su se kretali Ulicom Ismeta Mujezinovića.

Kako oni tvrde, u prolazu su se mimoišli sa dvojicom nepoznatih, najvjerovatnije maloljetnih mladića. Prema njihovim riječima, nakon kraćeg pogleda, ta dvojica mladića su ih pitala "Jel ima neki problem?", da bi odmah nakon toga jedan od njih izvadio nož i ubo I. P. u grudi. Drugi mladić iz društva, B. M., izjavio je da je tom prilikom zadobio povrede glave,

Policija provjerava sve navode i traži snimke

Iako su oštećeni do detalja opisali ovaj navodni susret, policija sa oprezom pristupa njihovim izjavama. Kako saznaje Telegraf.rs, čitava priča o "slučajnom sukobu zbog poprekog pogleda" trenutno se detaljno provjerava.

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Nadležni organi preduzimaju sve mjere kako bi utvrdili da li se događaj odigrao baš onako kako su oštećeni ispričali. Između ostalog, provjeravaju se nadzorne kamere sa okolnih objekata i ispituju se potencijalni motivi koji su mogli da dovedu do ovog sukoba.

Istraga je u toku.

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Tagovi :

Beograd

fizički napad

napad nožem

Policija

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