Zeničanin udario prodavca, pa mu uputio jezive prijetnje

Autor:ATV redakcija
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Opštinski sud u Zenici potvrdio je optužnicu protiv A.H.S., kojeg Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona tereti za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.
Prema optužnici, tokom incidenta koji se 25. marta ove godine dogodio u Zenici A.H.S. je prijetio dvjema osobama, a jednu je povrijedio.
Kako se navodi u optužnici, A.H.S. je u jutarnjim časovima došao do štanda na kojem su se nalazili S.J. i njegova supruga M.J. te od oštećenog zatražio objašnjenje zbog navodnog maltretiranja njegovog djeteta. Tom prilikom je, prema navodima Tužilaštva, počeo vikati i galamiti, nakon čega je oštećenog udario zatvorenom šakom u predjelu nosa i gornje usne.
"Od zadobijenog udarca oštećeni je pao na tlo, nakon čega je optuženi pokušao da ga ponovo udari, ali ga je u tome spriječila supruga oštećenog koja se narugivala sa njim", navedeno je u optužnici.
Tužilaštvo dalje tvrdi da je A.H.S. nakon napada oštećenima uputio prijetnje riječima: "J*** li vam majku, ubiću vas, svaki dan ću te dolaziti tući", koje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.
Prema optužnici, S.J. je zadobio lake povrede u vidu nagnječenja u predjelu lica i nosa, kao i preloma krunice jednog zuba u gornjoj vilici.
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Optužnicu je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo 10. juna 2026. godine, a sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Zenici potvrdio ju je 16. juna.
Za krivično djelo nasilničko ponašanje propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, dok se za ugrožavanje bezbjednosti može izreći kazna zatvora u zavisnosti od oblika djela i okolnosti slučaja. A.H.S. može biti osuđen na kaznu zatvora do pet godina ili više u okviru jedinstvene kazne, u zavisnosti od odluke suda i utvrđenih okolnosti.
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv M.A. zbog krivičnog djela postupanja kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo i narušava psihički integritet drugog lica. Prema navodima optužnice, događaj se desio 15. decembra prošle godine u hodniku zgrade, prenosi Glas Srpske.
"Nakon kraćeg razgovora između K.S. i B.L., M.A. se obratio K.S. riječima "Sjećaš li se ti mene?". K.S. mu je odgovorio da ga se ne sjeća, a optuženi je nastavio: „Kako me se ne sjećaš, bio si mi na ročištu za izjašnjenje o krivici?". Nakon što mu je K.S. dodatno rekao da ga se ne sjeća i da mu se obraća sa "Vi", a ne sa "ti", M.A. mu je uputio uvredljive riječi: "Ti si za mene nula, ti nisi niko i ništa, ja se tebe odlično sjećam i tu odvratnu facu nikad neću zaboraviti", piše u optužnici i dodaje da ga je u daljem verbalnom sukobu spriječio B.L.
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