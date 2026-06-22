Zeničanin udario prodavca, pa mu uputio jezive prijetnje

Prema optužnici, tokom incidenta koji se 25. marta ove godine dogodio u Zenici A.H.S. je prijetio dvjema osobama, a jednu je povrijedio.

Svađa prerasla u napad

Kako se navodi u optužnici, A.H.S. je u jutarnjim časovima došao do štanda na kojem su se nalazili S.J. i njegova supruga M.J. te od oštećenog zatražio objašnjenje zbog navodnog maltretiranja njegovog djeteta. Tom prilikom je, prema navodima Tužilaštva, počeo vikati i galamiti, nakon čega je oštećenog udario zatvorenom šakom u predjelu nosa i gornje usne.

"Od zadobijenog udarca oštećeni je pao na tlo, nakon čega je optuženi pokušao da ga ponovo udari, ali ga je u tome spriječila supruga oštećenog koja se narugivala sa njim", navedeno je u optužnici.

Prijetnje izazvale strah

Tužilaštvo dalje tvrdi da je A.H.S. nakon napada oštećenima uputio prijetnje riječima: "J*** li vam majku, ubiću vas, svaki dan ću te dolaziti tući", koje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.

Prema optužnici, S.J. je zadobio lake povrede u vidu nagnječenja u predjelu lica i nosa, kao i preloma krunice jednog zuba u gornjoj vilici.

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Optužnicu je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo 10. juna 2026. godine, a sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Zenici potvrdio ju je 16. juna.

Prijeti mu višegodišnja kazna

Za krivično djelo nasilničko ponašanje propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, dok se za ugrožavanje bezbjednosti može izreći kazna zatvora u zavisnosti od oblika djela i okolnosti slučaja. A.H.S. može biti osuđen na kaznu zatvora do pet godina ili više u okviru jedinstvene kazne, u zavisnosti od odluke suda i utvrđenih okolnosti.

Psihičko nasilje

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv M.A. zbog krivičnog djela postupanja kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo i narušava psihički integritet drugog lica. Prema navodima optužnice, događaj se desio 15. decembra prošle godine u hodniku zgrade, prenosi Glas Srpske.

"Nakon kraćeg razgovora između K.S. i B.L., M.A. se obratio K.S. riječima "Sjećaš li se ti mene?". K.S. mu je odgovorio da ga se ne sjeća, a optuženi je nastavio: „Kako me se ne sjećaš, bio si mi na ročištu za izjašnjenje o krivici?". Nakon što mu je K.S. dodatno rekao da ga se ne sjeća i da mu se obraća sa "Vi", a ne sa "ti", M.A. mu je uputio uvredljive riječi: "Ti si za mene nula, ti nisi niko i ništa, ja se tebe odlično sjećam i tu odvratnu facu nikad neću zaboraviti", piše u optužnici i dodaje da ga je u daljem verbalnom sukobu spriječio B.L.