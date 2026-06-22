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Upravni odbor UIO danas odlučuje o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 07:18

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Зграда Управног одбора УИО у Бањалуци.
Foto: Screenshot/Youtube

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas bi u Banjaluci trebalo da razmatra Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, čije usvajanje predstavlja posljednju prepreku za početak operativnog povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Iako su zakonske izmjene koje omogućavaju ovaj povrat odavno usvojene, građani koji su kupili svoj prvi stan ili kuću još uvijek čekaju na konkretnu primjenu u praksi. Sve dok Upravni odbor UIO BiH ne usvoji ovaj pravilnik, proces povrata ostaje „zamrznut“.

Šta je još na dnevnom redu?

Pored važnog pravilnika o prvoj nekretnini, članovi Upravnog odbora danas će razmatrati i nekoliko drugih bitnih tačaka, među kojima su:

  • Raspodjela prihoda: Utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.
  • Finansijska poravnanja: Donošenje odluka o poravnanjima između korisnika, što je ključno za nesmetano funkcionisanje budžetskog sistema.

Sjednica će se održati u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje u Banjaluci.

Ovo pitanje je od velikog značaja za mnoge mlade bračne parove i građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, a usvajanje Pravilnika bi konačno trebalo da stavi tačku na neizvjesnost i omogući im korištenje zakonskog prava na povrat poreza.

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PDV

Pravo na povrat PDV-a

UIO BiH

Upravni odbor UIO

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