Upravni odbor UIO danas odlučuje o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas bi u Banjaluci trebalo da razmatra Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, čije usvajanje predstavlja posljednju prepreku za početak operativnog povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Iako su zakonske izmjene koje omogućavaju ovaj povrat odavno usvojene, građani koji su kupili svoj prvi stan ili kuću još uvijek čekaju na konkretnu primjenu u praksi. Sve dok Upravni odbor UIO BiH ne usvoji ovaj pravilnik, proces povrata ostaje „zamrznut“.

Šta je još na dnevnom redu?

Pored važnog pravilnika o prvoj nekretnini, članovi Upravnog odbora danas će razmatrati i nekoliko drugih bitnih tačaka, među kojima su:

Raspodjela prihoda: Utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

Finansijska poravnanja: Donošenje odluka o poravnanjima između korisnika, što je ključno za nesmetano funkcionisanje budžetskog sistema.

Sjednica će se održati u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje u Banjaluci.

Ovo pitanje je od velikog značaja za mnoge mlade bračne parove i građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, a usvajanje Pravilnika bi konačno trebalo da stavi tačku na neizvjesnost i omogući im korištenje zakonskog prava na povrat poreza.