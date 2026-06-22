Cvijanovićeva nastavlja posjetu Izraelu

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanvić, nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu.
Danas je planiran sastanak sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima Cvijanovićeva bi trebalo da se obrati na Međunarodnom samitu politika JNS, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
On je sinoć, u pozdravnom govoru, zahvalio srpskom članu Predsjedništva na učešću na samitu, zajedno sa, kako je rekao, brojnim prijateljima Izraela.
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Cvijanovićeva je juče razgovarala i sa predsjednikm Izraela, Isakom Hercogom, Cvijanovićeva je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu.
Posjetila je i Memorijalni centar jevrejskih žrtava "Jad Vašem" u Jerusalimu.
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