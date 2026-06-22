Logo

Cvijanovićeva nastavlja posjetu Izraelu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 07:12

Komentari:

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму
Foto: Željka Cvijanović/Instagram

Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanvić, nastavlja zvaničnu posjetu Izraelu.

Danas je planiran sastanak sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom, a u večernjim časovima Cvijanovićeva bi trebalo da se obrati na Međunarodnom samitu politika JNS, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

On je sinoć, u pozdravnom govoru, zahvalio srpskom članu Predsjedništva na učešću na samitu, zajedno sa, kako je rekao, brojnim prijateljima Izraela.

Експлозија у Катару

Svijet

Eksplozija u Kataru: Najmanje 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo

Cvijanovićeva je juče razgovarala i sa predsjednikm Izraela, Isakom Hercogom, Cvijanovićeva je tokom boravka u Izraelu razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom o unapređenju odnosa Srpske i Izraela, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu.

Posjetila je i Memorijalni centar jevrejskih žrtava "Jad Vašem" u Jerusalimu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Izrael

Srpski član predsjedništva BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Svijet

Prva ispovijest majke čijeg je sina pregazio vozač iz BiH

32 min

0
предсједник СНСД-а

BiH

Dodik: Ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH

8 h

0
Небојша Вукановић и Милан Благојевић

Republika Srpska

Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

9 h

11
Цвијановић и Нетанјаху

BiH

Cvijanović: Zadovoljstvo zajedno s Netanjahuom učestvovati na JNS Samitu

10 h

0

Više iz rubrike

Небојша Вукановић и Милан Благојевић

Republika Srpska

Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

9 h

11
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Svi znaju gdje je međuentitetska linija

10 h

2
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanović u kolumni za izraelski medij: Pratimo vašu borbu za opstanak i suverenitet

12 h

1
На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора.

Republika Srpska

Koridor života - 34 godine od bitke za opstanak

12 h

4

  • Najnovije

07

32

Bagei: Tehnički timovi delegacija SAD i Irana danas nastavljaju pregovore

07

31

Zeničanin udario prodavca, pa mu uputio jezive prijetnje

07

24

Dončić: Možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu

07

18

Upravni odbor UIO danas odlučuje o povratu PDV-a na prvu nekretninu

07

12

Spremite se za temperaturni šok: Stiže "vremenska bomba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima