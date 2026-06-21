Cvijanović: Zadovoljstvo zajedno s Netanjahuom učestvovati na JNS Samitu

Autor:ATV redakcija
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Zadovoljstvo je učestvovati na Međunarodnom samitu politika JNS u Jerusalimu, zajedno sa predsjednikom Vlade Države Izrael Benjaminom Netanjahuom i mnogim drugim važnim učesnicima.
Poručila je ovo srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Radujem se što ću sutra imati priliku da se obratim na ovom prestižnom događaju", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.
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Netanjahu se obratio na Međunarodnom samitu i poslao poruku Cvijanovićevoj
Podsjećamo, Cvijanović prisustvuje na Međunarodnom političkom samitu JNS-a u Jerusalimu, na kojem se obratio i premijer Izraela Benjamin Netanijahu.
Netanijahu se pozdravio sa zvaničnicima koji sjede u prvom redu, te potom sjeo kraj Cvijanovićeve.
Netanijahu je svoje obraćanje za govornicom započeo pozdravima zvanicama, te zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH na prisustvu, istaknuvši da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju.
Zadovoljstvo je učestvovati na Međunarodnom samitu politika JNS u Jerusalimu, zajedno sa predsjednikom Vlade Države Izrael Benjaminom Netanjahuom i mnogim drugim važnim učesnicima. Radujem se što ću sutra imati priliku da se obratim na ovom prestižnom događaju. pic.twitter.com/ZZwm5xBzm4— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 21, 2026
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