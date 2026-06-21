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Željka Cvijanović se obraća na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 20:43

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sutra će se obratiti na Samitu međunarodne politike, koji je danas počeo u Jerusalimu.

Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevopskom vremenu, navedeno je u rasporedu Samita.

Predviđeno je da se učesnicima na večerašnjoj sjednici učesnicima obrati premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

Samit će trajati do utorka, 23. juna.

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Željka Cvijanović

Izrael

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