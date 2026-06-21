Željka Cvijanović se obraća na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sutra će se obratiti na Samitu međunarodne politike, koji je danas počeo u Jerusalimu.
Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevopskom vremenu, navedeno je u rasporedu Samita.
Predviđeno je da se učesnicima na večerašnjoj sjednici učesnicima obrati premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
Samit će trajati do utorka, 23. juna.
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