Željka Cvijanović se obraća na plenarnoj sjednici Samita međunarodne politike

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sutra će se obratiti na Samitu međunarodne politike, koji je danas počeo u Jerusalimu.

Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19.00 do 21.30 časova po srednjoevopskom vremenu, navedeno je u rasporedu Samita.

Predviđeno je da se učesnicima na večerašnjoj sjednici učesnicima obrati premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

Samit će trajati do utorka, 23. juna.