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Eksplozija u Kataru: Najmanje 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo

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ATV redakcija
22.06.2026 07:06

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Експлозија у индустријском граду у Катару.
Foto: Ceylon Today/Facebook/Screenshot

U industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru došlo je do eksplozije u kojoj su, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Katara, 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo.

Ras Lafan je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s jedne strane, i Irana s druge strane.

Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije niti o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.

Potraga za 18 nestalih osoba je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta.

Za sada nije poznato ni u kakvom su stanju povrijeđeni, kao ni gdje se tačno u okviru Ras Lafan dogodila eksplozija.

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Tagovi :

Katar

Eksplozija

povrijeđeni

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