Eksplozija u Kataru: Najmanje 54 osobe povrijeđene, 18 se vodi kao nestalo

Autor:ATV redakcija
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U industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru došlo je do eksplozije u kojoj su, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Katara, 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo.
Ras Lafan je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s jedne strane, i Irana s druge strane.
Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije niti o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.
Potraga za 18 nestalih osoba je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta.
Za sada nije poznato ni u kakvom su stanju povrijeđeni, kao ni gdje se tačno u okviru Ras Lafan dogodila eksplozija.
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