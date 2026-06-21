Iran šokirao Belgiju: VAR spriječio pobjedu autsajdera

Fudbaleri Irana šokirali su velikog favorita Belgiju, nakon što su odigrali neriješeno bez golova u drugom kolu grupe G Svjetskog prvenstva.

Iran je čak zatresao mrežu protivnika nakon genijalnog izvođenja slobodnjaka, ali je VAR poništio gol zbog ofsajda.

Ovo je prvi put u istoriji da je Iran u prva dva kola Svjetskog prvenstva uspio ostati neporažen.

Podsjećamo, u prvoj utakmici remizirao je sa Novim Zelandom rezultatom 2:2.

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Iako je utakmica Belgije i Irana završena najnepopularnijim rezultatom, i te kako smo imali šta da vidimo.

Meč je obilovao uzbuđenjima, ali nažalost nismo uspjeli da vidimo gol, bar ne priznat.

Iran prvi konkretnije zaprijetio, i to u 14. minutu kada je Hosein Kanani šutirao sa oko 12-13 metara, ali je Tibo Kurtoa pokazao kvalitet.

Iako gotovo da nije imao posjed i jedva je prelazio polovinu, Iran je bio veoma opasan, pa je tako u 25. minutu došao do slobodnog udarca iz kog je zatresao mrežu.

Tačnije, izvedena je akcija kojom je lopta "podvaljena" pored živog zida, a tamo je Mehdi Taremi dočekao i zatresao mrežu.

Međutim, VAR analiza je pokazala da je bio u malom ofsajdu, pa je gol poništen.

Belgija je dobila ozbiljno upozorenje, ali je nastavila da napada bez mnogo intenziteta i energije. Zbog toga i nije profitirala.

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U drugom poluvremenu je ponovo Iran prvi zaprijetio, ovog puta nakon akcije iz auta je Mehdi Taremi zahvatio poluvolej, ali je još jednom odbranio Kurtoa.

Belgija je svoju najbolju šansu dočekala na isteku sat vremena igre, kada je De Brujne probao da uposli Lukakua na petercu, a odbitak De Kujper trebalo samo da smjesti u polupraznu mrežu, ali se sa zemlje pojavio Alireza Beiranvand i napravio spektakularnu intervenciju.

Taman je Belgija pojačavala ritam, kada joj je "noge odsjekao" Nejtan Engoj.

Početnički je pogriješio u vraćanju lopte ka Kurtoi, to je iskoristio Taremi da krene sam ka golu i štoper Belgije je morao da ga sruši i tako zaradi direktan crveni karton.

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Šokantan momenat koji je potpuno promijenio tok meča i ubio nade "crvenih đavola" da dođu do trijumfa.

Istina, imali su i šansu u 86. minutu preko Maksima de Kujpera, ali mu je još jednom bravurozno odbranio Alireza Beiranvand.