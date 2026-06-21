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Španija bez truna milosti: S pola gasa samljeli Saudijsku Arabiju

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 20:03

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Шпанија - Саудијска Арабија
Foto: Tanjug/AP Photo/Butch Dill

Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju, čini se, s pola gasa.

U utakmici drugog kola gupe H Španci su Saudijcima utrpali četiri komada, i to, naizgled bez prevelike muke.

Tako je Furija nakon kiksa u prvoj utakmici protiv Zelenortskih ostrva došla do prve pobjede.

Utakmica je praktično bila riješena već nakon 23 minuta igre.

Mrežu Saudijske Arabije načeo je Jamal već u 10. minutu, da bi 11 minuta kasnije Ojarzabal povećano na 2:0.

Isti igrač pogađa svega tri minuta kasnije za 3:0, što je i konačan rezultat prvog poluvremena.

U drugom dijelu Španija je malo popustila gas, ali je i dalje dominirala terenom.

Do konačnih 4:0 došli su u 49. minutu autogolom Tambaktija.

Zatresli su Španci mrežu i peti put u sudijskoj nadoknadi, ali je gol Toresa poništen nakon VAR provjere zbog ofsajda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Španija

Saudijska Arabija

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