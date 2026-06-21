Iranci napustili pregovore s Amerikom

Iranski pregovarački tim napustio je mjesto pregovora sa američkom delegacijom u Švajcarskoj nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa, javila je agencija Tasnim pozivajući se na izvor blizak iranskoj delegaciji.

Taj potez je povučen u znak protesta zbog Trampovih prijetnji da će pokrenuti nove udare na Iran ukoliko Teheran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu da stvaraju probleme.

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Član iranskog pregovaračkog tima Hosein Korbanzadeh izjavio je da razgovori između SAD i Irana neće biti nastavljeni dok ne budu obustavljene izraelske vojne operacije u Libanu.

"Liban je tema o kojoj se najviše razgovara tokom pregovora. Ako se rat u Libanu ne okonča, pregovori neće biti nastavljeni", rekao je Korbanzadeh, prenosi "Srna".