Muškarac pao na koncertu i poginuo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pedesetjednogodišnji muškarac poginuo je prilikom pada na koncertu u dvorani "Medison skver garden", saopštila je njujorška policija.
U trenutku nesreće nastupao je rok bend "Gus".
Iz policije su naveli da je muškarac prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim, prenosi "Asošijeted pres"
Kako je pojašnjeno u policijskom saopštenju, policijski službenici zatekli su muškarca bez svijesti i bez znakova reagovanja, sa povredama koje ukazuju na pad sa visokog mjesta, prenosi "Srna".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
20
03
19
46
19
41
19
39
19
34
Trenutno na programu