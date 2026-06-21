Muškarac pao na koncertu i poginuo

Pedesetjednogodišnji muškarac poginuo je prilikom pada na koncertu u dvorani "Medison skver garden", saopštila je njujorška policija.

U trenutku nesreće nastupao je rok bend "Gus".

Iz policije su naveli da je muškarac prevezen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim, prenosi "Asošijeted pres"

Kako je pojašnjeno u policijskom saopštenju, policijski službenici zatekli su muškarca bez svijesti i bez znakova reagovanja, sa povredama koje ukazuju na pad sa visokog mjesta, prenosi "Srna".