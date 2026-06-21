Tramp zaprijetio novim udarima na Iran: Biće jače

Američki predsjednik Donald Tramp zapretio je danas novim udarima na Iran, ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade libanske militantne grupe Hezbolah na Izrael.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži da Iran mora odmah da zaustavi svoje "visoko plaćene" posrednike u Libanu u, kako je naveo, izazivanju problema.

"Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače", poručio je Tramp.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je danas da je postignut "značajan napredak" u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, kao i razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gdje se održavaju pregovori, tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocijenio da se SAD nalaze u "istorijskom trenutku" i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na "transformaciji Bliskog istoka" i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.

Svijet Vens otkrio detalje pregovora Amerike i Irana: "Veliki napredak"

"Predsjednik (SAD) Donald Tramp je naložio da okrenemo novu stranicu i da promijenimo odnos sa narodom Irana", rekao je Vens, preneo je Si-Bi-Es.