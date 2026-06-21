Završen prvi krug pregovora: Tramp naredio da se okrene nova stranica

Prva runda razgovora Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj danas je završena, izjavio je za Rojters izvor blizak pregovaračkom timu.

Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izjavio je da je postignut znatan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu, kao i razgovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

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"Predsjednik SAD Donald Tramp naložio je da okrenemo novu stranicu i da promijenimo odnos sa narodom Irana", rekao je Vens.

Vens je tokom razgovora sa iranskom stranom o širem sporazumu na Bliskom istoku, ocijenio da se SAD nalaze u istorijskom trenutku i naveo da se u razgovorima u kojima posreduju predstavnici Pakistana i Katara, radi na transformaciji Bliskog istoka i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom.

On je dodao da je cilj američke administracije da se kroz diplomatiju obezbijedi stabilnost u regionu i omogući zajednički rad na miru i prosperitetu.

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Američki i iranski pregovarači održali su trilateralni sastanak sa katarskim posrednicima u okviru razgovora u Švajcarskoj.