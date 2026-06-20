Spektakl u Hjustonu: Petarda Holanđana za težak poraz Šveđana

Fudbaleri Holandije trijumfovali su u utakmici drugog kola Svjetskog prvenstva protiv ekipe Švedske sa 5:1.

Ovo je bila jedna od najboljih utakmica na dosadašnjem turniru.

Sjajan meč u Hjustonu priredile su selekcije Holandije i Švedske. Već u petom minutu Brajan Brobi je na asistenciju Kodija Gakpa doveo Holanđane u prednost od 1:0, da bi isti igrač u 17. minutu poslije dodavanja Denzela Damfrisa povećao na 2:0.

Uslijedili su napadi Šveđana, Viktor Jokereš je imao dvije dobre prilike, ali je golman Bart Verbrugen sjajno reagovao i sačuvao svoju mrežu. Čim se krenulo u drugom poluvremenu Damfris je fenomenalno proigrao Gakpa koji je samo gurnuo loptu u mrežu za 3:0.

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Krisensio Samervil je u 54. minutu asistirao Gakpu za njegov drugi gol, te ogromno vođstvo Holanđana od 4:0. Nadu Šveđanima vratio je Entoni Elanga golom za 4:1 u 59. minutu, no sve kasnije pokušaje Holanđani su zaustavljali, a tačku na i stavio je Samervil u 89. minutu za ubjedljivih 5:1.

U posljednjem kolu Holandija igra s Tunisom, a Švedska s Japanom.

/Meridian.sport/