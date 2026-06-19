Tuga: Preminuo fudbaler iz Prijedora povrijeđen u teškoj nesreći

A.V. je teške povrede zadobio u nesreći koja se desila na putu Prijedor – Sanski Most u mjestu Oštra Luka, nakon čega je prevezen na UKC Republike Srpske.

U ovoj nesreći, osim njega, tada su povrede zadobile još tri osobe iz Sanskog Mosta.

Od fudbalera se bolnim riječima oprostio OFK Brdo.

"Teško je pisati ove riječi. Mislili smo da nam se to nikad ne može desiti. Uzdrmani ogromnim bolom i tugom većom od Mataruškog Brda, moramo priznati da nisi više među nama. Bože dragi, znamo da ga ispraćamo na bolji svijet, ali teško je ne pustiti suzu za djetetom koje je imalo dom i na Vedrom polju. Tuga se do neba proteže u porodici. Kako im je, samo oni znaju. Mi iz OFK Brda smo tu da kažemo kako nisu sami i da smo s njima u najtežim danima njihovog života. Rengin, vidimo se na nekom drugom stadionu, u nekoj drugoj ligi", napisali su iz Kluba.